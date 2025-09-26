Logo Image

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα μπαλκονιών στο κέντρο της πόλης 

Κοινωνία

Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα μπαλκονιών στο κέντρο της πόλης 

(Φωτ. αρχείου Intime News)

Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου.

Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Η πτώση σημειώθηκε στον δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Παρόμοιο περιστατικό και σε άλλο σημείο

Επίσης κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Πορτογαλία: Μέτρα σοκ για την στεγαστική κρίση – Αύξηση φορολογίας στους ξένους αγοραστές

Πορτογαλία: Μέτρα σοκ για την στεγαστική κρίση – Αύξηση φορολογίας στους ξένους αγοραστές

Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube