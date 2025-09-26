Αναστάτωση στο Ηράκλειο: Κατέρρευσαν τμήματα μπαλκονιών στο κέντρο της πόλης 

Αναστάτωση προκλήθηκε νωρίτερα το πρωί στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν τμήμα μπαλκονιού κατέρρευσε σε περιοχή του κέντρου του Ηρακλείου.

Άμεσα ενημερώθηκε και έσπευσε η Δημοτική Αστυνομία, η οποία απέκλεισε το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και η παρέμβαση της Πολεοδομίας.

Η πτώση σημειώθηκε στον δρόμο και οι μηχανικοί της Πολεοδομίας βρίσκονται στο σημείο για τον απαιτούμενο έλεγχο του υπόλοιπου τμήματος του μπαλκονιού.

Παρόμοιο περιστατικό και σε άλλο σημείο

Επίσης κατέρρευσε τμήμα μπαλκονιού σε άλλο σημείο του κέντρου της πόλης, κοντά στο πρώτο, σε ιδιωτικό χώρο.

Και στις δύο περιπτώσεις δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ