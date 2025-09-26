Κυψέλη: Λυκειόπαιδα επιτέθηκαν σε 17χρονο με σκουπόξυλο – Τρεις συλλήψεις

Σχεδόν καθημερινά είναι πια τα περιστατικά βίας ανηλίκων. Αυτή τη φορά, τρεις μαθητές επιτέθηκαν με σκουπόξυλο σε έναν 17χρονο μέσα στο προαύλιο Λυκείου στην Κυψέλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε χθες γύρω στις 11:15, ώρα μαθημάτων δηλαδή. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ανέβηκαν οι τόνοι μεταξύ των εμπλεκόμενων για ένα προσωπικό θέμα.

Ένας από τους τρεις φερόμενους δράστες πήρε σκουπόξυλο και επιτέθηκε στο 17χρονο θύμα, ενώ οι υπόλοιποι κατά πληροφορίες χρησιμοποίησαν τα χέρια τους και κάποια αντικείμενα που προσομοιάζουν με ρόπαλα.

Οι καθηγητές επενέβησαν, ενώ ο διευθυντής του Λυκείου κάλεσε τον Αστυνομία, η οποία προχώρησε σε συλλήψεις.

Ελαφρύς τραυματισμός

Ο τραυματισμός του 17χρονου είναι σχετικά ελαφρύς με κάποιες αμυχές στο ένα χέρι. Δεν χρειάστηκε νοσηλεία.

Κατά δήλωση του διευθυντή είναι ένα περιστατικό που έληξε άμεσα και πέραν από την ένταση της στιγμής δεν υπήρξε περαιτέρω πρόβλημα. Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες.

Ενημερώθηκε η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Α’ Αθήνας και αναμένεται να διαταχθεί ΕΔΕ για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίου Παντελεήμονα, το οποίο σχημάτισε δικογραφία για το αδίκημα της πρόκλησης επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αδύναμου προσώπου. Οι τρεις αλλοδαποί οδηγούνται αυτή την ώρα στο αυτόφωρο, σύμφωνα με την ΕΡΤ.