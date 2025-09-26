Εορτολόγιο: Σημαντική μέρα σήμερα – Ποιοι γιορτάζουν 26 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025, τη Μετάσταση του Αγίου Αποστόλου και Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος υπήρξε ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού και συγγραφέας του τέταρτου Ευαγγελίου, της Αποκάλυψης και τριών Καθολικών Επιστολών.

Έζησε σεβάσμια ζωή, κηρύσσοντας την αγάπη και την αλήθεια, και κοιμήθηκε σε βαθιά γεράματα στην Έφεσο, όπου η Εκκλησία τιμά τη μετάστασή του.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Ανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Πρωτόκλητου Αποστόλου Ανδρέου

Ο Άγιος Γεδεών ο Δίκαιος

Ο Άγιος Νείλος ο Νεότερος από την Καλαβρία

Ο Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης, Ασκητής εν κώμης Σιάς Λευκωσίας

Ο Απόστολος Ανδρέας, πρώτος κληθείς μαθητής του Χριστού, μαρτύρησε στην Πάτρα. Η τιμία Κάρα του φυλάσσεται εκεί ως πολύτιμο κειμήλιο, με ιδιαίτερη ευλάβεια από τους πιστούς.

Ο Άγιος Γεδεών αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη ως Δίκαιος και Κριτής του Ισραήλ, που αναδείχθηκε για την πίστη του στον Θεό.

Ο Άγιος Νείλος ο Νεότερος, καταγόμενος από την Καλαβρία της Κάτω Ιταλίας, διακρίθηκε για τη μοναχική του άσκηση και την ίδρυση μονών, ενώ τιμάται ιδιαίτερα από τους Ιταλούς Ορθόδοξους.

Ο Όσιος Ιωάννης ο Σπηλεώτης ασκήτεψε σε σπήλαιο στην περιοχή Σιάς Λευκωσίας, αφιερώνοντας τη ζωή του στη νηστεία και την προσευχή.

