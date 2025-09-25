Ένα 4χρονο αγοράκι νεκρό στην Κίσσαμο Χανίων όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Έχασε τη ζωή του 4χρονο αγοράκι στην Κίσσαμο Χανίων όταν αργά το απόγευμα, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο.

Το παιδί που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων έφερε σοβαρά τραύματα με τους γιατρούς να δίνουν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή. Από την τροχαία διερευνόνται οι συνθήκες που οδήγησαν στην παράσυρση του παιδιού.

Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Μπέας είπε ότι το παιδί είχε βαριά τραύματα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ξεκίνησαν προσπάθεια επαναφοράς με ΚΑΡΠΑ και μόλις έφτασε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε με τους γιατρούς να κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το κρατήσουν στη ζωή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ