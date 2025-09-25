Φως στην ιστορία του ελληνισμού της Πόλης από τα Σεπτεμβριανά και τις Απελάσεις μέχρι σήμερα, στο διήμερο συνέδριο της ΟΙΟΜΚΩ

«70 χρόνια από το πογκρόμ (6-7 Σεπτεμβρίου 1955) – 60 χρόνια από τις μαζικές απελάσεις (1964-65) κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης από το κράτος της Τουρκίας». Αυτός ήταν ο τίτλος του διήμερου διεθνούς συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το Σωματείο Απελαθέντων Ελλήνων Υπηκόων εκ Τουρκίας και ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών –υπό την αιγίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ)– στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, και όποιος είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει, σίγουρα βγήκε σοφότερος.

Με τη συμμετοχή 18 ακαδημαϊκών από Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, το συνέδριο δεν αρκέστηκε στην παράθεση των γνωστών γεγονότων· όσα ειπώθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών πήγαν πολύ πιο πέρα και πολύ πιο βαθιά.

