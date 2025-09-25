Logo Image

Φως στην ιστορία του ελληνισμού της Πόλης από τα Σεπτεμβριανά και τις Απελάσεις μέχρι σήμερα, στο διήμερο συνέδριο της ΟΙΟΜΚΩ

Φωτ.: facebook / ΟΙΟΜΚΩ via PONTOSNEWS

Το διήμερο διεθνές συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, με μεγάλη συμμετοχή και επιτυχία

«70 χρόνια από το πογκρόμ (6-7 Σεπτεμβρίου 1955) – 60 χρόνια από τις μαζικές απελάσεις (1964-65) κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης από το κράτος της Τουρκίας». Αυτός ήταν ο τίτλος του διήμερου διεθνούς συνεδρίου που συνδιοργάνωσαν το Σωματείο Απελαθέντων Ελλήνων Υπηκόων εκ Τουρκίας και ο Νέος Κύκλος Κωνσταντινουπολιτών –υπό την αιγίδα της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών (ΟΙΟΜΚΩ)– στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου, και όποιος είχε τη δυνατότητα να το παρακολουθήσει, σίγουρα βγήκε σοφότερος.

Με τη συμμετοχή 18 ακαδημαϊκών από Ελλάδα, Τουρκία και Βρετανία, το συνέδριο δεν αρκέστηκε στην παράθεση των γνωστών γεγονότων· όσα ειπώθηκαν στο Πνευματικό Κέντρο Κωνσταντινουπολιτών πήγαν πολύ πιο πέρα και πολύ πιο βαθιά.

Διαβάστε το πλήρες άρθρο στο PontosNews

