Logo Image

Τραγικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρό ένα 4χρονο παιδί

Κοινωνία

Τραγικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρό ένα 4χρονο παιδί

ΑΠΕ-ΜΠΕ/ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΛΑΧΟΣ

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών υπέκυψε στα τραύματά του

Ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή του Καστελίου Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το παιδί παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από όχημα συγγενικού του προσώπου, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube