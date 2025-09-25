Τραγικό δυστύχημα στα Χανιά: Νεκρό ένα 4χρονο παιδί

Ένα τετράχρονο αγόρι έχασε τη ζωή του έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στην περιοχή του Καστελίου Κισσάμου στα Χανιά. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, το παιδί παρασύρθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες από όχημα συγγενικού του προσώπου, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρότατους τραυματισμούς.

Οι γονείς του το μετέφεραν χωρίς καθυστέρηση στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τη σοβαρότητα της κατάστασής του.

Στη συνέχεια, το παιδί διακομίστηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Χανίων, αλλά παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ