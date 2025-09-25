Τέμπη: Η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε αίτημα εκταφής της κόρης της, Μάρθης

Μετά το συμπληρωματικό υπόμνημα που κατέθεσαν 78 συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών στον εφέτη ανακριτή Λάρισας, ζητώντας συμπληρωματική ανάκριση για σειρά ζητημάτων, η Μαρία Καρυστιανού κατέθεσε σήμερα αίτημα εκταφής για την κόρη της, Μάρθη, η οποία έχασε τη ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Η Μαρία Καρυστιανού ζητά την εκταφή της σορού της κόρης της, με σκοπό τη διενέργεια τοξικολογικών και βιοχημικών εξετάσεων, για την ανεύρεση της αληθούς αιτίας θανάτου στα Τέμπη.

Όπως μάλιστα αποκαλύπτει στον φάκελο με τις εξετάσεις DNA θανόντων, λείπουν οι εξετάσεις της κόρης της.

Παράλληλα, η Μαρία Καρυστιανού υποστηρίζει ότι το αίτημα εκταφής της αδικοχαμένης κόρης της έχει διττή βάση και θα πρέπει να γίνει «για λόγους ταυτοποίησης (άρθρα 8 & 2 ΕΣΔΑ) και για λόγους εντοπισμού των χημικών που προκάλεσαν τη φονική πυρόσφαιρα (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Σύμφωνα με το υπόμνημα της προέδρου του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος Τεμπών 2023 «στην περίπτωση της κόρης μου δεν έγινε ιατρική πραγματογνωμοσύνη νεκροψία – νεκροτομή σύμφωνα με το κάτωθι υπ’ αριθμόν 447/2023 έγγραφο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας, αλλά και πλέον τούτου στον φάκελο με τις εξετάσεις DNΑ θανόντων, απουσιάζουν πλήρως οι εξετάσεις DNA της κόρης μου».

Ολόκληρο το υπόμνημα

Το υπόμνημα των 78 συγγενών – Ζητού εκταφή του Ντένις Ρούτσι

Οι συγγενείς των θυμάτων ζητούν την εκταφή του Ντένις Ρούτσι, προκειμένου να βρεθεί η αιτία θανάτου του 22χρονου. Υπενθυμίζεται πως ο πατέρας του, Πάνος, πραγματοποιεί απεργία πείνας στην πλατεία Συντάγματος, με αίτημα την εκταφή του γιου του.

Αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης

Σημειώνεται ότι νέο αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης. Ο κ. Ασλανίδης ζητεί έλεγχο DNA και βιοχημικές εξετάσεις.

Πρόκειται για το τρίτο στη σειρά αίτημα εκταφής της σορού του γιου του, Δημήτρη, ενός από τα θύματα της τραγωδίας των Τεμπών.

ΔΣΕ: Να εξεταστεί άμεσα το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για εκταφή του υιού του

Η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, η οποία συνεδρίασε στις 24-9-2025, εξέδωσε ανακοίνωση αναφορικά με το αίτημα του κ. Πάνου Ρούτσι για εκταφή της σορού του γιου του-θύματος της τραγωδίας των Τεμπών.

Ειδικότερα, αναφέρεται στην ανακοίνωση:

«Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 309 ΚΠΔ μετά το πέρας της ανάκρισης, ο Πρόεδρος Εφετών μπορεί αυτεπαγγέλτως ή μετά από αίτημα να διατάξει να συμπληρωθεί η ανάκριση, στο πλαίσιο της οποίας θα μπορούσε να αποτελεί αντικείμενο αυτής και το ζήτημα της εκταφής σορού, ως συναρτώμενο με την ανακριτική διαδικασία.

Με βάση τα ανωτέρω, η Συντονιστική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την κείμενη νομοθεσία και το γεγονός της δικονομικής συμμετοχής Δικηγορικών Συλλόγων για την υποστήριξη της κατηγορίας στην υπόθεση του δυστυχήματος των Τεμπών, φρονεί ότι τα αρμόδια όργανα της ελληνικής δικαιοσύνης πρέπει να εξετάσουν το ζήτημα της εκταφής της σορού του γιου του Πάνου Ρούτσι και να αποφανθούν επ’ αυτού στο συντομότερο δυνατόν χρονικό διάστημα.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι το ζήτημα αυτό δεν μπορεί να μείνει χωρίς δικαστική κρίση.

Το ζήτημα της εκταφής, πέραν της νομικής διάστασης που με βάση τα ανωτέρω δύναται δικονομικώς να εξεταστεί, είναι και βαθύτατα ανθρώπινο, καθώς άπτεται του βασικού πυρήνα των διαχρονικών οικουμενικών, πανανθρώπινων, ηθικών αξιών.

Η Συντονιστική Επιτροπή θεωρεί ότι μια τέτοια εξέλιξη ενισχύει το κύρος και εδραιώνει στην ελληνική κοινωνία την αξιοπιστία της ελληνικής δικαιοσύνης».