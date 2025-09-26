Gen Z: Στον… πυρετό του «οικονομικού μηδενισμού» ή του «όλα ή τίποτα»

Bαθιά απογοητευμένοι από το παραδοσιακό χρηματοπιστωτικό σύστημα, πιστεύοντας ότι είναι άδικο και απρόβλεπτο, θεωρώντας άσκοπο να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση, οι νέοι επενδυτές, κυνηγούν την τύχη τους ποντάροντας σε υψηλού ρίσκου επενδυτικές επιλογές.

Ο λεγόμενος «οικονομικός μηδενισμός» (financial nihilism) του «όλα ή τίποτα», βρίσκει εύφορο έδαφος κυρίως στις τάξεις της Gen Z

Εδώ και χρόνια, ο Τζέικομπ Κάπλαν στοιχηματίζει σε μεγάλα αθλητικά γεγονότα μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, αφιερώνοντας τουλάχιστον 30 ώρες την εβδομάδα. Ο 25χρονος ανταλλάσσει τακτικά συμβουλές με άλλους ενθουσιώδεις παίκτες μέσω του Discord ενώ αγόρασε συνδρομή στην πλατφόρμα αθλητικών δεδομένων Bookie Beats για να βελτιώσει τα στοιχήματά του.

«Το ρίσκο υπάρχει σε κάθε στοίχημα που βάζεις», δήλωσε στο CNBC. «Αλλά αν πλαισιωθείς από τους σωστούς ανθρώπους και ξέρεις τι κάνεις, τότε απαντάς στο πρόβλημα που η γενιά μου προσπαθεί να λύσει, δηλαδή την οικονομική ασφάλεια».

Το φαινόμενο έχει ονομαστεί «οικονομικός μηδενισμός», και είναι μία εξήγηση για την άνοδο των κερδοσκοπικών επενδύσεων, όπως οι μετοχές meme, τα μοχλευμένα αμοιβαία κεφάλαια και τα κρυπτονομίσματα, καθώς και για το αυξανόμενο ενδιαφέρον για φόρουμ όπως οι πλατφόρμες αθλητικών στοιχημάτων και οι ηλεκτρονικές πλατφόρμες πρόβλεψης.

Στοιχήματα για τα πάντα: Από το NFL έως τον Τζάστιν Μπίμπερ…

Μια σειρά από συναλλαγές υψηλού κινδύνου έχουν κερδίσει οπαδούς από τότε που η πανδημία έπληξε τον πλανήτη.

Εκτός των παραδοσιακών αγορών, οι πλατφόρμες αθλητικών στοιχημάτων και οι αγορές προβλέψεων επιτρέπουν στους νεαρους παικτες να στοιχηματίζουν για όλα, από το τελευταίο παιχνίδι του NFL ( National Football League} έως το αν ο τραγουδιστής Justin Bieber θα ανακοινώσει περιοδεία φέτος.

…και από τα bitcoin έως τα «meme» coins

Η διαπραγμάτευση ψηφιακών νομισμάτων έχει επίσης αποκτήσει σημασία, μια ομπρέλα που περιλαμβάνει τα πάντα, από το bitcoin έως τα «meme» coins.

Επίσης, στο χρηματιστήριο, παρατηρείται η τρέλα με τις μετοχές short-squeeze, και των «meme stocks» (εταιρικές μετοχές που γίνονται δημοφιλείς και αποκτούν μεγάλη αξία κυρίως λόγω των διαδικτυακών κοινοτήτων).

Ό,τι τους απελπίζει

Η άνοδος των τιμών των κατοικιών και τα υψηλά επιτόκια έχουν κάνει το όνειρο της αγοράς σπιτιού — που για πολύ καιρό θεωρούνταν βασικό στοιχείο της οικονομικής επιτυχίας — να φαίνεται όλο και πιο απρόσιτο. Τρεις στους δέκα της Gen Z έχουν εγκαταλείψει εντελώς την ιδέα της αγοράς σπιτιού σύμφωνα με την U.S. Bank.

Η συγκεκριμένη γενιά ενηλικιώθηκε κατά τη διάρκεια της ανόδου του πληθωρισμού που ακολούθησε την πανδημία και τώρα έχει να αντιμετωπίσει, μεταξύ άλλων, την ύφεση στην αγορά εργασίας για τους υπαλλήλους γραφείου. Ακόμα και αν καταφέρουν να βρουν δουλειά, ο φόβος για την κατάρρευση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης τους δημιουργεί ανασφάλεια για το μέλλον.

Η αύξηση των χρεών από πιστωτικές κάρτες και η συνεχιζόμενη επιβάρυνση από τα φοιτητικά δάνεια (με την κατάργηση της αναστολής αποπληρωμής των δανείων υπό την κυβέρνηση Τραμπ) μπορούν επίσης να επηρεάσουν αρνητικά τις προοπτικές τους.

« Οι νέοι «αισθάνονται ότι έχουν μείνει εκτός αγοράς και ότι δεν υπάρχει μέλλον, οπότε προτιμούν να ρισκάρουν», δήλωσε η Kyla Scanlon, οικονομική σχολιάστρια και συγγραφέας του «In This Economy?».

Σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο του Μίσιγκαν, άτομα μεταξύ 18 έως 34 χρονών, κατέγραψαν τα χειρότερα αποτελέσματα όσον αφορά το καταναλωτικό τους προφίλ για το μεγαλύτερο μέρος του έτους, σε σύγκριση με όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες.

Απώτερος στόχος οι ασφαλέστερες τοποθετήσεις

Αξιοσημείωτο είναι ωστόσο πως πολλοί θεωρούν την στρατηγική αυτή βραχυπρόθεσμη, με απώτερο στόχο τα όποια κέρδη τους, αργότερα να τα διοχετεύσουν σε ασφαλέστερες τοποθετήσεις.

Ή… απλώς να «πάρουν τα χρήματά τους και να φύγουν».

«Δεν το βλέπω ως μια βιώσιμη, μακροπρόθεσμη μορφή εισοδήματος. Μέχρι τώρα έχει αποδειχθεί οικονομικά επωφελές, αλλά κάποια στιγμή θα το σταματήσω, θα πάρω τα χρήματά μου και θα φύγω», όπως δηλώνει χαρακτηριστικά ο Κάπλαν.

