Κοινωνία

Υπουργείο Παιδείας: Προσλήψεις 1.556 μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού

Η λίστα με τα ονόματα

Συνολικά 1.556 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους ωραρίου για το διδακτικό έτος 2025-2026.

Όπως ανακοίνωσε την Πέμπτη το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατανέμονται ως εξής:

  • Στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (ΣΜΕΑΕ) → 352
  • Στην Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική Υποστήριξη (παράλληλη) → 824
  • Στα Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕΔΑΣΥ) → 270
  • Στα Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (ΣΔΕΥ) στα ΚΕΔΑΣΥ → 60
  • Στις Τάξεις Υποδοχής ΖΕΠ → 50.

Οι προσλαμβανόμενοι/ες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Τετάρτη 1 έως και την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025.

Στην διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/anaplirotes έχουν αναρτηθεί πληροφορίες και διευκρινίσεις επί της διαδικασίας τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες (για τις περιπτώσεις που απαιτείται) και ανάληψης υπηρεσίας.

Δείτε τον σχετικό πίνακα με τα ονόματα.

