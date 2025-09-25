Logo Image

Κομοτηνή: Κολώνα μέσα στο μπαλκόνι η απάντηση στο ερώτημα «κολώνα ρεύματος ή μπαλκόνι;» – Βίντεο

Κοινωνία

«Πέρασε η πολεοδομία, το είδε τόσες φορές, όταν χτιζόταν το σπίτι, δεν έγινε κανα θέμα ποτέ», λέει ένοικος

Η κολώνα της ΔΕΗ προϋπήρχε του κτηρίου, που χτίστηκε, το 1978, κοντά στο κέντρο της Κομοτηνής. Αλλά δεν ήταν δυνατόν να μετακινηθεί καθώς ήταν η μοναδική που φώτιζε τον δρόμο. «Τότε μας είπαν το εξής: για να μην χάσουμε 30 πόντους από το μπαλκονι, έπρεπε ή να μείνει ο στύλος ή να κάνουμε το μπαλκόνι πιο μέσα. Ρωτήσαμε τον εργολάβο, αν είναι κάτι που μπορεί να γίνει; ( να ενσωματωθεί η κολώνα)», για να πάρουν την απάντηση: «Βεβαίως, μπορεί να γίνει», λέει ένοικος του σπιτιού.

Η ίδια αποκαλύπτει: «πέρασε η πολεοδομία, το είδε τόσες φορές, όταν χτιζόταν το σπίτι, δεν έγινε κανα θέμα ποτέ».
Πάντως εδώ και 4 χρόνια ή κολώνα δεν λειτουργεί.

