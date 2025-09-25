Άγιος Παντελεήμονας: Στο φως χώρος απόκρυψης ναρκωτικών

Ποσότητες ναρκωτικών εντός οικίας στον Άγιο Παντελεήμονα εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου.

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 46χρονου Έλληνα, για παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, περί προσωπικών δεδομένων και περί επιβλαβών φαρμάκων.

Είχε προηγηθεί συνδυαστική διερεύνηση και αξιολόγηση πληροφοριών αναφορικά με οικία στο κέντρο της Αθήνας όπου αποθηκεύονται ναρκωτικές ουσίες με σκοπό τη διακίνηση.

Στο πλαίσιο της έρευνας στην οικία βρέθηκαν, μεταξύ άλλων, και κατασχέθηκαν:

398,5 γραμμ. κοκαΐνης

8 γραμμ. βραστής κοκαΐνης

μικροποσότητα ροζ κοκαΐνης

37 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

29 γραμμ. κεταμίνης

94 ναρκωτικά χάπια

4 φιαλίδια αναβολικών ουσιών

4 ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

2 κάμερες ασφαλείας.

Η δικογραφία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

