Τεμπη: «Ο Χρήστος Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στο μπάζωμα» κατέθεσαν γονείς θύματος

REUTERS/Alexandros Avramidis

Οι γονείς του Βάιου Βλάχου παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων, τα οποία ελέγχονται για την υπόθεση του μπαζώματος

Ρόλο συντονιστή στις εργασίες που έγιναν για το μπάζωμα, αποδίδουν οι γονείς του Βάιου Βλάχου στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο, στην κατάθεσή τους στην αρεοπαγίτη ανακρίτρια που ερευνά εάν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις.

Ο Χρήστος και η Μαρία Βλάχου, οι οποίοι  ήταν οι πρώτοι που κατέθεσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για το αποκαλούμενο μπάζωμα στην υπόθεση των Τεμπών, φέρονται να κατέθεσαν ότι ο κ. Τριαντόπουλος είχε ρόλο συντονιστή στις εργασίες που έγιναν στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, καθώς και στις πιέσεις που ασκήθηκαν στις ομάδες των εργαζομένων στο σημείο  από τις πρώτες κιόλας ώρες μετά την τραγωδία.

Παράλληλα, παρέδωσαν στην ανακρίτρια στοιχεία που αντικρούουν προηγούμενες καταθέσεις πολιτικών και μη πολιτικών προσώπων που ελέγχονται για την υπόθεση του μπαζώματος.

Επιπλέον, στην κατάθεσή τους, αναφέρονται και στον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

«Η  παρουσία του πρωθυπουργού στο χώρο του δυστυχήματος, όχι μόνο δεν είχε καμία απολύτως χρησιμότητα, αλλά στην πραγματικότητα αρχικά επιβάρυνε τη διαδικασία περισυλλογής των σορών η οποία έγινε βιαστικά, χωρίς καταγραφή και στο σκοτάδι, αλλά στη συνέχεια ανάγκασε τη διακοπή των εργασιών για πάνω από 5 ολόκληρες ώρες, σε ένα χρονικό σημείο όπου θα μπορούσαν να είχαν περισυλλεχθεί σημαντικά στοιχεία αλλά και βιολογικό υλικό».

