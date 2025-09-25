Logo Image

Τραγωδία στη Φωκίδα: Νεκρός 5χρονος που περνούσε ίωση

Κοινωνία

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του 5χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα αγοράκι ηλικίας 5 ετών στο Λιδωρίκι Φωκίδας, σήμερα Πέμπτη το πρωί.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το αγόρι -όπως και το αδερφάκι του- περνούσε ίωση και παρουσίασε υψηλό πυρετό, ενώ τις τελευταίες ώρες η υγεία του παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση.

Το παιδί διακομίστηκε σε κέντρο υγείας με αυτοκίνητο νωρίς το πρωί, χωρίς να έχει σφυγμό.

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό ξεκίνησε τις καρδιοαναπνευστικές ανανήψεις, χωρίς όμως αποτέλεσμα, σύμφωνα με το tvstar.gr.

Ιατροδικαστική εξέταση

Απαντήσεις για τα αίτια θανάτου του 5χρονου αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική εξέταση.

