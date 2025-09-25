Νοσοκομείο Λέρου: Δωρεά 115.000 ευρώ από τον Τούρκο επιχειρηματία Αλί Σαμπαχτσί ως ένδειξη ευγνωμοσύνης

Σε δωρεά ύψους 115.000 ευρώ προχώρησε ο Τούρκος επιχειρηματίας Αλί Σαμπαντσί προς το νοσοκομείο της Λέρου σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη νοσηλεία που του είχε παρασχεθεί μετά τον βαρύ τραυματισμό του το καλοκαίρι του 2023 όταν το σκάφος του έπεσε σε βράχια.

Mε τη δωρεά του Σαμπαντσί, σύμφωνα με το Lerosnews, θα καλυφθεί η αγορά νέου χειρουργικού κρεβατιού, και ειδικού φωτισμού για τα χειρουργεία, ενισχύοντας ουσιαστικά τις υποδομές της χειρουργικής κλινικής του Νοσοκομείου Λέρου.

Ali Sabancı’dan anlamlı destek!

2 yıl önce Yunanistan’da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile tekne kazası geçiren iş insanı, ilk müdahaleyi yapan hastaneye 115 bin € (5,6 milyon TL) bağış yaptı.#Sağlık #Finans #AliSabancı #VuslatDoğanSabancı pic.twitter.com/o0ZAgRRKUL — Finansın Gündemi (@finansingundemi) September 25, 2025

Ο κ. Sabancı εξέφρασε την ιδιαίτερη ευγνωμοσύνη του προς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Νοσοκομείου Λέρου για την κρίσιμη συμβολή τους εκείνη τη δύσκολη νύχτα, όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες, σωτήριες ιατρικές φροντίδες.

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στον χειρουργό κ. Γεώργιο Κρασονικολάκη, που, όπως αναφέρεται, έδωσε «μάχη» για να τον κρατήσει στη ζωή.

Μέσω ενός φίλου του που μετέβη σήμερα στο γραφείο του Διοικητή του Νοσοκομείου, Σταμάτη Καρδάση, διευθετήθηκαν και τα τελευταία διαδικαστικά ζητήματα, ώστε η δωρεά να υλοποιηθεί άμεσα και να προχωρήσουν οι σχετικές προμήθειες.

Ο ίδιος ο κ. Sabancı και τα μέλη της οικογένειάς του αναρρώνουν και βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση, έχοντας βιώσει μια τραυματική εμπειρία που, όπως τονίζουν, δεν πρόκειται να ξεχάσουν.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Σαμπαντσί αναμένεται σύντομα στη Λέρο, προκειμένου να εκφράσει από κοντά τις ευχαριστίες του για την υποστήριξη που έλαβε από το ιατρικό προσωπικό και το Νοσοκομείο του νησιού.