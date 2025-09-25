Νεκρή 62χρονη σε τροχαίο στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων

Τη ζωή της έχασε μία γυναίκα 62 ετών, όταν το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε -υπό αδιευκρίνιστες επί του παρόντος συνθήκες- εξετράπη της πορείας του, ενώ κινούνταν στην Εγνατία Οδό Αλεξανδρούπολης – Κήπων, χθες Τετάρτη.

Το όχημα προσέκρουσε σε περίφραξη της οδού και ανετράπη εκτός οδοστρώματος.

Τραυματίστηκε 40χρονος

Από το τροχαίο δυστύχημα τραυματίστηκε και ο 40χρονος οδηγός του οχήματος, ο οποίος διακομίσθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης.

Προανάκριση για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Αλεξανδρούπολης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ