Τραγωδία στην Ηγουμενίτσα: Νεκρός 11χρονος που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Την τελευταία του πνοή άφησε ένα αγόρι 11 ετών που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο στην Ηγουμενίτσα.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε όταν το παιδί επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.

Ο 11χρονος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο, όταν παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών

Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε, παρά τις προσπάθειες των γιατρών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αρμόδιων αρχών για τις συνθήκες του δυστυχήματος.