Αθήνα: Συγκέντρωση αλληλεγγύης των οδηγών ταξί στους απεργούς πείνας

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στους απεργούς πείνας της πλατείας Συντάγματος πραγματοποιούν οδηγοί ταξί.

Η οδηγοί πραγματοποίησαν πορεία με τα οχήματά τους, ξεκινώντας από την οδό Μάρνη, όπου βρίσκεται η έδρα του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττικής (ΣΑΤΑ) και περίπου στη 1 μ.μ. έφτασαν στην πλατεία Συντάγματος, στο κέντρο της Αθήνας.

ΣΑΤΑ: Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας

Σε ανακοίνωσή της, χθες Τετάρτη, το ΣΑΤΑ ανέφερε ότι «οι ταξιτζήδες της Αττικής κατεβαίνουμε στους δρόμους. Όχι για άλλο ένα δύσκολο μεροκάματο, αλλά για την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Κάνουμε αυτοκινητοπομπή στο κέντρο της Αθήνας, στο πλευρό και προς υποστήριξη των τριών γονέων που δίνουν την πιο δύσκολη μάχη της ζωής τους, κάνοντας απεργία πείνας στο Σύνταγμα μπροστά στη Βουλή. Για τον Πάνο Ρούτσι, τον Δημήτρη Οικονόμοπουλο και την Αναστασία Τσαλαμιδά, οι οποίοι ζητάνε δικαιοσύνη για όσους δολοφονήθηκαν στα Τέμπη και για μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλο τη συγκάλυψη».

«Η δική μας φωνή είναι το τιμόνι μας. Η παρουσία μας είναι ένα ισχυρό μήνυμα: οι δρόμοι ανήκουν σε αυτούς που αγωνίζονται. Συνάδελφοι, όλοι εκεί! Καλούμε και κάθε πολίτη να σταθεί δίπλα μας. Η αλληλεγγύη είναι η δύναμή μας» ανέφερε στο κάλεσμά του το Συνδικάτο.