Γ. Φλωρίδης για υπόθεση Ρούτσι: Άμεσα η εισαγγελική απόφαση για την εκταφή

Την εκτίμηση ότι οι εισαγγελικές αρχές θα μπορούσαν να αποφασίσουν άμεσα επί του ζητήματος της εκταφής του Ντένις Ρούτσι, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, εξέφρασε ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, ερμηνεύοντας την προχθεσινή ανακοίνωση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews Radio 105.8, σήμερα Πέμπτη το πρωί, ο κ. Φλωρίδης επεσήμανε ότι «στην προχθεσινή ανακοίνωσή του, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου λέει ότι αίτημα ευθύ για να γίνει η ταυτοποίηση της σορού, δηλαδή για να δούμε αν είναι το παιδί αυτού του ανθρώπου, δεν έχει υποβληθεί, όμως, λέει ο εισαγγελέας ότι μπορεί η εισαγγελική αρχή να εκτιμήσει ότι στην εξώδικη δήλωση που έστειλε ο κ. Ρούτσι, υπάρχει μία έστω έμμεση αναφορά σε αυτό το ζήτημα, δηλαδή της ταυτοποίησης της σορού και κατά συνέπεια η εισαγγελική αρχή θα το εξετάσει και θα απαντήσει σύντομα. Η εκτίμηση που έχω εγώ με βάση και αυτά που διαβάζω σήμερα, είναι ότι όντως οι εισαγγελικές αρχές θα προχωρήσουν γρήγορα σε αυτό».

Ο κ. Φλωρίδης πρόσθεσε πως «με βάση και αυτό το νομικό περιθώριο που περιγράφει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, η εξέλιξη θα μπορούσε να είναι να γίνει η ζητούμενη εκταφή έστω και με έμμεσο τρόπο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είναι το παιδί του ανθρώπου αυτού».

Ερωτηθείς αν αυτή η εξέλιξη μπορεί να γίνει άμεσα, τόνισε: «Εκτιμώ ναι, γιατί ο εισαγγελέας το λέει αυτό στην ανακοίνωσή του. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις αυτές. Εγώ διαβάζω και προσπαθώ να ερμηνεύσω τη δήλωση του κυρίου εισαγγελέα. Εκεί λοιπόν λέει, ότι οι εισαγγελικές αρχές, εφόσον εκτιμήσουν ότι υπάρχει έστω έμμεσο αίτημα για να διαπιστωθεί αν είναι το παιδί, τότε θα προχωρήσουν άμεσα. Άρα νομίζω θα φανεί πάρα πολύ γρήγορα τελικά πώς κινείται η εισαγγελία».

Αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης

Σημειώνεται ότι νέο αίτημα για εκταφή κατέθεσε στο Εφετείο Λάρισας ο Παύλος Ασλανίδης. Ο κ. Ασλανίδης ζητεί έλεγχο DNA και εξετάσεις.