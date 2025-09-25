ΔΥΠΑ: Έως 28 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις 50 Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας

Συνεχίζεται η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για το σχολικό έτος 2025-26 στις 50 Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας της ΔΥΠΑ, για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου5 και ώρα 23:59, μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στη σχετική ηλεκτρονική διεύθυνση.

H διαδρομή είναι: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Δείτε εδώ τις ειδικότητες ανά ΕΠΑΣ Μαθητείας για την υποβολή αίτησης.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν:

Όσοι είναι 15-29 ετών (γεννημένοι από το 1996 έως το 2010).

Κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου.

Η μαθητεία είναι αμειβόμενη: οι μαθητές λαμβάνουν 125€ ή 156€ εβδομαδιαία (για 4 ή 5 ημέρες μαθητείας αντίστοιχα), για διάστημα 2 ετών.

Η ΔΥΠΑ εφαρμόζει από το 1952 το σύστημα της Μαθητείας, το οποίο είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη Σχολή με το πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Τι προσφέρει η ΔΥΠΑ μέσω των ΕΠΑΣ

Πρόγραμμα μαθητείας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα με αμοιβή και ασφάλιση, σε περισσότερες από 35 ειδικότητες υψηλής ζήτησης.

Συνδυασμό πρωινής μαθητείας σε εργασιακό χώρο με απογευματινά θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη Σχολή.

Σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, καθώς και δωρεάν βιβλία και βοηθήματα.

Έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό.

Επίδομα στέγασης 240€ μηνιαίως και σίτισης 9€ ημερησίως, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές.

Αναβολή στράτευσης.

Περισσότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://schools.dypa.gov.gr/.