Θεσσαλονίκη: Κλειστά σήμερα τα περισσότερα σχολεία στο Κορδελιό λόγω διακοπής υδροδότησης

Κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα περισσότερα σχολεία στη δημοτική κοινότητα Κορδελιού του δήμου Κορδελιού – Ευόσμου, λόγω έλλειψης νερού.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η αντιδήμαρχος Παιδείας, Σχολικής Στέγης, Προσχολικής Αγωγής και Δραστηριοτήτων Μένια Καλού, «το πρόβλημα προέκυψε ύστερα από βλάβη που υπέστη κεντρικός αγωγός νερού στην περιοχή». «Αυτή την ώρα σχεδόν το 90% των σχολείων όλων των βαθμίδων στην Κοινότητα Κορδελιού θα παραμείνουν κλειστά για λόγους υγιεινής», ανέφερε η κ. Καλού.

Το πρόβλημα προέκυψε νωρίς το πρωί, ενώ όπως είπε, σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβε, «η ζημιά στον κεντρικό αγωγό νερού αναμένεται να αποκατασταθεί τις μεσημβρινές ώρες».

Η ίδια εξέφρασε την ελπίδα να αποκατασταθεί το δίκτυο νερού προκειμένου αύριο να λειτουργήσουν τα σχολεία κανονικά.

Σημειώνεται ότι το πρόβλημα «αγγίζει» σχεδόν όλη την περιοχή, καθώς χωρίς νερό βρίσκεται αυτή τη στιγμή σχεδόν όλος ο αστικός ιστός της Κοινότητας Κορδελιού.

