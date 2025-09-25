Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.
Δείτε τα αναλυτικά εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Επενδυτικό προσκλητήριο στην αγορά”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πρόστιμα μέχρι τελικής πτώσεως (των τιμών)”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές”
ΕΣΤΙΑ: “Έχει αξιοπρέπεια η Ελλάς;”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Από τα ήρεμα στα θολά νερά”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μεγάλη, μαχητική νεανική γιορτή, ελπιδοφόρα συνάντηση με τις ανατρεπτικές ιδέες του ΚΚΕ”
ΤA NEA: “Νέα ρύθμιση χρεών”
ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Δίλημμα Σαμαρά για το νέο κόμμα”
ΚONTRA: “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΙ LIDL ΕΣΤΥΒΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”