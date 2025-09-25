Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη, 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τι γράφουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Επενδυτικό προσκλητήριο στην αγορά”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πρόστιμα μέχρι τελικής πτώσεως (των τιμών)”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΤΟΥΣ ΓΙΝΕΤΑΙ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “Τα 7 SOS για γονικές παροχές και δωρεές”

ΕΣΤΙΑ: “Έχει αξιοπρέπεια η Ελλάς;”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “ΕΝΟΧΗ ΣΙΩΠΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Από τα ήρεμα στα θολά νερά”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Μεγάλη, μαχητική νεανική γιορτή, ελπιδοφόρα συνάντηση με τις ανατρεπτικές ιδέες του ΚΚΕ”

ΤA NEA: “Νέα ρύθμιση χρεών”

ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ: “Δίλημμα Σαμαρά για το νέο κόμμα”

ΚONTRA: “ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΚΑΙ LIDL ΕΣΤΥΒΑΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ”