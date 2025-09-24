Τέμπη: Νέο αίτημα εκταφής της σορού του γιου του από τον Δ. Ασλανίδη – «Δεν τίθεται ζήτημα σοβαρής καθυστέρησης των διαδικασιών»

Νέο αίτημα για εκταφή της σορού του γιου του, θύματος της τραγωδίας των Τεμπών, ώστε να διενεργηθεί έλεγχος DNA καθώς και βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, ζήτησε σήμερα ο Παύλος Ασλανίδης με αίτημά του ενώπιον της διευθύνουσας το Εφετείο Λάρισας, Μαρίας Λιάνου.

Ο κ. Ασλανίδης, έχει υποβάλει άλλες δύο φορές παρόμοιο αίτημα το οποίο είχε απορριφθεί τόσο από τον εφέτη – ειδικό ανακριτή ο οποίος διενήργησε την έρευνα, όσο και από το δικαστικό συμβούλιο.

Με το νέο αίτημα ζητά «εκταφή των τεμαχίων του σώματος του γιού του για να γίνει έλεγχος DNA στα πέντε (5) «ορφανά» τεμάχια εκ των οκτώ (8), που ερρίφθησαν στο φέρετρο, δεδομένου ότι έλεγχος DNA έχει γίνει μόνο στα τρία (3) εξ αυτών».

Επίσης, στην ίδια αίτηση ζητείται να διενεργηθούν οι αναγκαίες βιοχημικές, ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που παρανόμως δεν έγιναν, για να διαπιστωθούν τα αίτια του θανάτου του.

«Εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα»

Όπως τονίζεται:

«Είναι ηθικώς και νομικώς επιβεβλημένο να διενεργηθεί η αιτούμενη ανακριτική πράξη για να αναζητηθούν και να ανευρεθούν τα αίτια του θανάτου του υιού μου έτσι ώστε να μην υπάρχουν οιεσδήποτε αμφιβολίες και σκιές ότι κάποιοι φοβούνται την αλήθεια ή άλλως το ενδεχόμενο να αποκαλυφθεί αποδεικτικό στοιχείο, που θα ανατρέψει το ευθύς εξαρχής υιοθετηθέν κυβερνητικό αφήγημα, το οποίο και απεδέχθη μάλλον αβασανίστως ο Εφέτης Ανακριτής, κ. Σωτήριος Μπακαΐμης, δι’ ο και επικεντρώθηκε η όλη ανάκριση στη θεμελίωσή του ενδεχόμενου ανθρώπινου λάθους σε συνδυασμό με την πρόκληση πυρόσφαιρας εκ της ανάφλεξης ελαίων σιλικόνης μετά τις εκκενώσεις ηλεκτρικών τόξων, χωρίς να εξετάσει εξαντλητικώς όλες τις άλλες πιθανές αιτίες για να καταλήξει σε ένα πλήρες και κατά το μάλλον ή ήττον στέρεο συμπέρασμα».

Ο κ. Ασλανίδης σημειώνει ότι δεν τίθεται ζήτημα σοβαρής καθυστέρησης των διαδικασιών αφού η επιστροφή της δικογραφίας στον Εφέτη Ανακριτή, δεν πρόκειται να διαρκέσει άνω των 30 ημερών, αναφέροντας πως η μέχρι σήμερα άρνηση διενέργειας της αιτούμενης ανακριτικής πράξης «υπονομεύει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην αμεροληψία και αντικειμενικότητα των δικαστών και συνακολούθως την Ανεξαρτησία της ελληνικής Δικαιοσύνης, αφού δεν συνοδεύεται από σοβαρά επιχειρήματα και αιτιολογείται ανεπαρκώς με προσφυγή στα περιβόητα τρία βίντεο, μολονότι σε όλα τα αιτήματά μου ουδεμία αναφορά υπάρχει σε παράνομα ή νόμιμα φορτία χημικών ουσιών, αλλά εκφράζεται μόνον η αγωνία και το ηθικό δικαίωμα ενός πατέρα να γνωρίζει τι ακριβώς περιέχει ο τάφος του τέκνου του και ποια είναι τα αίτια του αιφνιδίου και βίαιου θανάτου του».

Επίκληση της ανακοίνωσης του Αρείου Πάγου

Στην αίτησή του ο δικηγόρος του Π. Ασλανίδη, Γιάννης Ματζουράνης, επικαλείται πρόσφατη ανακοίνωση του Αρείου Πάγου όπου το Ανώτατο Δικαστήριο δήλωσε αναρμόδιο να απαντήσει σε τέτοιο αίτημα σημειώνοντας: «… αναφορικά με τις αιτήσεις για εκταφή των θυμάτων, που υποβάλλονται μετά τη σύνταξη της εισαγγελικής πρότασης για την παραπομπή των κατηγορουμένων σε δίκη, μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί, είναι ο Πρόεδρος Εφετών, σύμφωνα με το άρθρο 309 ΚΠΔ, που ορίζει ότι … ο Πρόεδρος Εφετών είναι ο μόνος αρμόδιος για να αποφανθεί είτε για την παραπομπή τους σε δίκη εκδίδοντας σύμφωνη γνώμη προς τούτο, είτε να παραγγείλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο αν κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις, είτε να παραγγείλει την επιστροφή της δικογραφίας στο δικονομικό στάδιο της κύριας ανάκρισης προς συμπλήρωσή της μέσω της εκτέλεσης ανακριτικών πράξεων. …».