Χ. Δούκας: «Ξεκινούν οι πρόδρομες εργασίες για τις εγκαταστάσεις του γηπέδου» – Πρόσκληση σε φορείς για να ανοίξει το κυλικείο του Εξωστρεφή

«Σήμερα, ήρθε η ώρα να απευθύνουμε ένα ανοιχτό κάλεσμα. Καλούμε όλους τους κοινωνικούς φορείς της πόλης, οι οποίοι έχουν ενδιαφέρον, να αξιοποιήσουν το κυλικείο του Εξωστρεφή προς όφελος των κατοίκων και όσοι ενδιαφέρονται για αυτό να εκδηλώσουν τώρα το ενδιαφέρον τους» ανέφερε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, κατά την σημερινή ενημέρωση του Δημοτικού Συμβολίο για τον Λόφο του Στρέφη και για τη Διπλή Ανάπλαση στον Βοτανικό.

«Εμείς ως παράταξη και ως δημοτική Αρχή είχαμε δεσμευτεί εξαρχής ότι ο Λόφος του Στρέφη και η γύρω περιοχή θα επιστραφούν σε όλους τους Αθηναίους. Θέσαμε ως πρωταρχικό στόχο να είναι ο Λόφος ασφαλής, προσβάσιμος, φιλικός προς τους κατοίκους της περιοχής, αλλά και όλους τους δημότες. Με αυτή τη λογική, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε μία συνθήκη κοινωνικής ειρήνης και να προχωρήσουμε ταυτόχρονα στην ανάπλαση, προκειμένου να καταστεί ο Λόφος ανοιχτός προς όλους», είπε αρχικά ο κ. Δούκας και συνέχισε:

«Το ΣτΕ έκανε δεκτή την αίτηση αναστολής από τους κατοίκους, εξέλιξη θετική προς όφελος των πολιτών. Είναι δεδομένο ότι οι κάτοικοι δεν επιθυμούν την εμπορευματοποίηση του λόφου, θέλουν ήπιες χρήσεις και αυτό το έχουμε ενστερνιστεί από την πρώτη μέρα και το εντάξαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα. Ωστόσο, δε μπορούμε να αφήσουμε την περιουσία του δήμου να ρημάξει. Γι’ αυτό και επισκευάσαμε το γηπεδάκι του μπάσκετ, την παιδική χαρά και κάναμε και πάρα πολλές δενδροφυτεύσεις.

Το δίνουμε ως κυλικείο, το οποίο αφενός θα πρέπει να λειτουργεί με πολύ χαμηλό κόστος για να βγάζει τα έξοδά του και αφετέρου θα πρέπει να λειτουργεί παράλληλα με κάποια κοινωφελή δράση. Θα θέλαμε να μας πουν οι κοινωνικοί φορείς ποια κοινωφελή δράση προτείνουν και να μας την παρουσιάσουν από σήμερα και για ένα μήνα. Θα αναμένουμε τις προτάσεις τους για κοινωνικές δράσεις με κοινωφελή σκοπό, από τον φορέα που θα αναλάβει τη διαχείριση του Εξωστρεφή».

«Αξιοποιούμε την περιουσία του δήμου προς όφελος όλων»

Και κατέληξε: «Έτσι, ανοίγουμε τον Λόφο στην κοινωνία και αξιοποιούμε την περιουσία του δήμου προς όφελος όλων των δημοτών και όχι των ιδιωτικών συμφερόντων. Όπως γράφει και ο Ευριπίδης στις Ικέτιδες ‘’Όποιος έχει να προτείνει κάτι καλό για την πόλη, να έρθει να το καταθέσει εδώ, ενώπιον όλων. Όποιος προσφέρεται δοξάζεται, όποιος δεν θέλει σιωπά”».

Για την Διπλή Ανάπλαση

Ως προς τον Βοτανικό και τη Διπλή Ανάπλαση, ο κ. Δούκας είπε: «Η Διπλή Ανάπλαση είναι ένα έργο εμβληματικό, πάρα πολύ σύνθετο, ένα έργο που θυμίζω ότι ξεκίνησε στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, με τόνους από σκουπίδια, ενώ έπρεπε να έχουμε σε επίπεδο θεμελίωσης έτοιμο το ποδοσφαιρικό γήπεδο. Παραλάβαμε τόνους από σκουπίδια, δεν υπήρχαν και χρήματα για απορρύπανση, βγάλαμε 150.000 τόνους και τώρα προχωρά η θεμελίωση του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Για τον Ερασιτέχνη, υπήρχε μία δυσκολία, σύνθετη και πολύπλοκη. Το χαρακτηριστικότερο ήταν ότι η περίφημη μελέτη που είχε παρουσιαστεί μετά βαΐων και κλάδων τον Μάιο του 2023 προέβλεπε πισίνα αυθαίρετη, εκτός των ορίων. Έγινε νέα μελέτη που βάζει την πισίνα μέσα στην περίφημη κόκκινη γραμμή και όλους τους χώρους».

Στη συνέχεια τόνισε: «Επίσης, παραλάβαμε μία τρύπα όπου εκεί γινόταν μία διαδικασία δυναμικής συμπύκνωσης, για να μπορέσει να γίνει η θεμελίωση. Η Ανάπλαση Α.Ε. είχε αναλάβει τη συγκεκριμένη εργασία. Δεν μπορούμε να έχουμε τα αναλυτικά στοιχεία, ξέρετε ότι πια ο δήμος δεν συμμετέχει στην Ανάπλαση Α.Ε., αλλά μας είχαν ενημερώσει και εγγράφως ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, είναι μία τεχνική εταιρεία από τη Φθιώτιδα, που πήρε το έργο για την αποκατάσταση στον Ελαιώνα. Αυτή η εταιρεία δεν έκανε τελικά τη δουλειά όπως έπρεπε, όπως λέει η γεωτεχνική έρευνα του μελετητή κ. Πλατή, με αποτέλεσμα να πρέπει ξανά να γίνει η απαραίτητη δουλειά για να ολοκληρωθεί η στατική μελέτη και να μπορέσουν να υπάρξουν οι μελέτες θεμελίωσης. ‘Αρα, πρόσθετες εργασίες.

Τα προχωρήσαμε, λοιπόν, όλα αυτά, φτιάξαμε νέα μελέτη χωρίς αυθαίρετη πισίνα, χωρέσαμε όλες τις εγκαταστάσεις και παραδόθηκε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όπου έχουμε και την έγκριση. Νομίζω ότι είναι και αυτό μία πολύ σημαντική εξέλιξη. Έχουμε την έγκριση της λειτουργικότητας του έργου του Ερασιτέχνη από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Θα προχωρήσουμε στην άμεση υποβολή για έγκριση από το Κεντρικό Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, για να μπορέσουμε μετά να προχωρήσουμε και στην έγκριση της οικοδομικής άδειας. Και παίρνουμε τώρα τις απαραίτητες άδειες και κάνουμε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε στο πρώτο 10ήμερο του Οκτωβρίου, συνεργεία να ξεκινήσουν την εκτέλεση των πρόδρομων εργασιών για το έργο, οι οποίες προφανώς θα περιλαμβάνουν και την εξυγίανση του εδάφους, αλλά και την αύξηση της φέρουσας ικανότητας του εδάφους και αυτό με την πολύ κρίσιμη συμβολή της ΑΕΠ Ελαιώνα. Νομίζω είναι μία θετική εξέλιξη, και στο κομμάτι του Ερασιτέχνη οι εξελίξεις προχωρούν με γοργό ρυθμό».

Να σημειωθεί ότι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα ψήφισμα συμπαράστασης στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.