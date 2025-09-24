Μύκονος: Νεκρός 68χρονος που εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μυκόνου ενημερώθηκε ότι ένας 68χρονος Έλληνας άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος στην παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου. Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενο, ο οποίος έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: ΕΡΤ