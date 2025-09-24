Logo Image

Μύκονος: Νεκρός 68χρονος που εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

Κοινωνία

Μύκονος: Νεκρός 68χρονος που εντοπίστηκε αναίσθητος σε παραλία

(ΡΑΦΑΗΛ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ/EUROKINISSI)

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου

Τις πρωινές ώρες σήμερα, η Λιμενική Αρχή Μυκόνου ενημερώθηκε ότι ένας 68χρονος Έλληνας άνδρας εντοπίστηκε αναίσθητος στην παραλία «Κόρφος» της Μυκόνου. Άμεσα του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από παρευρισκόμενο, ο οποίος έκανε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ).

Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, όπου δυστυχώς κατέληξε.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου, που έχει αναλάβει τη διερεύνηση του περιστατικού, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

Πηγή: ΕΡΤ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube