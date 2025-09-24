Αρπαγές αλυσίδων: Συλλήψεις ανηλίκων σε Άλιμο – Νέο Ηράκλειο

Δύο ανήλικοι, 16χρονοι αλλοδαποί, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Τρίτης στον Άλιμο, από Ομάδα ΔΙ.ΑΣ., για ληστεία κατά συναυτουργία.

Νωρίτερα, είχαν προσεγγίσει πεζή γυναίκα στην περιοχή και με χρήση βίας αφαίρεσαν χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Κληθέντες αστυνομικοί μετέβησαν στο σημείο, όπου μετά από αναζητήσεις εντόπισαν τους δύο ανήλικους κοντά σε σταθμό του Τραμ και τους οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου όπου ταυτοποιήθηκαν ως οι δράστες της ληστείας.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Και απόπειρα

Στο μεταξύ, από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νέου Ηρακλείου συνελήφθησαν απογευματινές ώρες της Κυριακής δύο αλλοδαποί, ηλικίας 17 και 18 ετών, κατηγορούμενοι για απόπειρα ληστείας κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., απογευματινές ώρες της 19ης Σεπτεμβρίου προσέγγισαν πεζό άνδρα στην περιοχή και με χρήση βίας αποπειράθηκαν να αφαιρέσουν χρυσή αλυσίδα λαιμού και διέφυγαν.

Αστυνομικοί, μετά από προανάκριση, ταυτοποίησαν τους δύο νεαρούς ως δράστες και τους εντόπισαν.

Στην κατοχή τους βρέθηκε μικροποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Ο 17χρονος δεν κατέχει τα απαραίτητα έγγραφα για την νόμιμη παραμονή στη χώρα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.