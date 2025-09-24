«Ελ. Βενιζέλος»: Συνελήφθη 26χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία από τις Αρχές του Πακιστάν για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Συνελήφθη, το πρωί της Τετάρτης, 24 Σεπτεμβρίου από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών εντός του Αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος», ένας 26χρονος αλλοδαπός, δυνάμει ερυθράς αγγελίας των Αρχών του Πακιστάν για το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος κατηγορείται ότι το 2018, μαζί με άλλα άτομα, εισήλθε σε αγρόκτημα σε επαρχία του Πακιστάν, όπου, με τη χρήση πυροβόλου όπλου, πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά ομοεθνή του και διέφυγε.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια Εισαγγελική Αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ