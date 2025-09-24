Δώρο ιστορικής σημασίας στη Μυτιλήνη, μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων – Θα… αρέσει στην Τουρκία;

Δεν είναι μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αποφάσισε να «προικοδοτήσει» με ένα μνημείο εθνικής σημασίας το νησί της Ρόδου – η είδηση ότι θα τοποθετηθεί στο λιμάνι μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων προκάλεσε τη μήνη του τουρκικού Τύπου. (Μάλιστα, η ίδια εφημερίδα, η «κεμαλικού χρώματος» Sözcü, είχε κάτι να πει και για το μνημείο που τοποθετήθηκε στην Πτολεμαΐδα.)

Τώρα έρχεται και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ανακοινώσει ότι θα καλύψει εξολοκλήρου τη δαπάνη για την ανέγερση ενός μνημείου στη Μυτιλήνη για τη Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr