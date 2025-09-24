Logo Image

Δώρο ιστορικής σημασίας στη Μυτιλήνη, μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων – Θα… αρέσει στην Τουρκία;

Το κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στη Μυτιλήνη φωταγωγημένο Με το «G», για τη Γενοκτονία των Ποντίων (φωτ.: stonisi.gr)

Το κόστος θα καλυφθεί εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – Πώς «υποδέχθηκε» ο τουρκικός Τύπος αντίστοιχες κινήσεις σε Ρόδο και Πτολεμαΐδα

Δεν είναι μόνο η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που αποφάσισε να «προικοδοτήσει» με ένα μνημείο εθνικής σημασίας το νησί της Ρόδου – η είδηση ότι θα τοποθετηθεί στο λιμάνι μνημείο για τη Γενοκτονία των Ποντίων προκάλεσε τη μήνη του τουρκικού Τύπου. (Μάλιστα, η ίδια εφημερίδα, η «κεμαλικού χρώματος» Sözcü, είχε κάτι να πει και για το μνημείο που τοποθετήθηκε στην Πτολεμαΐδα.)

Τώρα έρχεται και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου να ανακοινώσει ότι θα καλύψει εξολοκλήρου τη δαπάνη για την ανέγερση ενός μνημείου στη Μυτιλήνη για τη Γενοκτονία του ποντιακού ελληνισμού, σε χώρο που θα υποδειχθεί από το Δήμο Μυτιλήνης.

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr

