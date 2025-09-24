Νέο Φάληρο: «Ξήλωσε» εκατοντάδες μεταλλικά καλύμματα μετρητών ύδρευσης

Χειροπέδες σε 34χρονο πέρασαν άνδρες της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., απογευματινές ώρες της Δευτέρας στο Νέο Φάληρο.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. έλαβαν σήμα του Κέντρου για άτομο που αφαιρεί μεταλλικά καλύμματα μετρητών ρολογιών ύδρευσης από οικίες στην περιοχή του Νέου Φαλήρου και μετέβησαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 34χρονο.

Κατά τον έλεγχο σε σακίδιο που έφερε, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν 140 μεταλλικά καπάκια ρολογιών ύδρευσης.

Ο 34χρονος οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καμινίων-Νέου Φαλήρου, το οποίο επελήφθη προανακριτικά.

Με τη σε βάρος του δικογραφία για κλοπή κατ’ εξακολούθηση, οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.