Πάτρα: Αστυνομικός εμβόλισε το αυτοκίνητο του αδερφού του και τον χτύπησε με λοστό

Άγριο επεισόδιο με πρωταγωνιστή έναν αστυνομικό, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον αδερφό του, χτυπώντας τον με σιδηρολοστό, σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην περιοχή της Οβρυάς, στην Πάτρα.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο 45χρονος παθών, ο αδελφός του αρχικά τον απείλησε στο τηλέφωνο. Έπειτα, όταν συναντήθηκαν έπεσε με το αυτοκίνητό του πάνω στο δικό του όχημα και στη συνέχεια τον έριξε στο έδαφος και του επιτέθηκε, χτυπώντας στο κεφάλι με σιδηρολοστό.

Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, μετά το περιστατικό ο αστυνομικός δήλωσε ασθένεια και δεν εμφανίστηκε στην υπηρεσία του. Ακολούθως αναζητήθηκε απο συναδέλφους του στα πλαίσια του αυτόφωρου, ωστόσο δεν εντοπίστηκε στο σπίτι του, όπου θα έπρεπε να βρίσκεται καθώς είχε δηλώσει ασθενής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα Πατρών.