Ναυτεμπορική TV: Από τις 29 Σεπτεμβρίου στην τηλεόραση σας – Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Με στόχο την συνεχή και αξιόπιστη ενημέρωση και κεντρικούς άξονες την οικονομία, τον κόσμο των επιχειρήσεων, την πολιτική και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, η Ναυτεμπορική TV έρχεται από τις 29 Σεπτεμβρίου και στην επίγεια τηλεόραση με το κύρος και την αξιοπιστία ενός δημοσιογραφικού brand 101 ετών.

Με τη σφραγίδα εγκυρότητας της ιστορικής εφημερίδας και την υπογραφή δημοσιογράφων και αναλυτών που γνωρίζουν σε βάθος τα θέματα, η Ναυτεμπορική TV δίνει στον τηλεθεατή τη δύναμη της πληροφορίας με αμεσότητα, σοβαρότητα και εντιμότητα.

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού

Το ανανεωμένο πρόγραμμα του καναλιού προσφέρει ένα νέο τηλεοπτικό μοντέλο στον πολίτη.

Από τα δελτία ειδήσεων κάθε μέρα στις 18.00 με τον Παύλο Πανταζόπουλο (Δευτέρα έως Παρασκευή) και τη Νικόλ Ποφάντη (Σάββατο και Κυριακή) μέχρι εκπομπές όπως το Rush Hour με τη Νικόλ Λειβαδάρη και τον Φίλιππο Φιλιππακόπουλο για τα σημαντικότερα πολιτικά και οικονομικά γεγονότα (καθημερινά στις 11.00), το News 2.0 με τον Γιώργο Μελιγγώνη για τη δεύτερη ματιά σε όλα τα μεγάλα θέματα (καθημερινά στις 20.00), το Momentum με την Μάγκυ Δούση για τον πρώτο σφυγμό της επικαιρότητας (καθημερινά στις 09.00) και το Ad Hoc με την Αλεξία Τασούλη για το διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό τοπίο (καθημερινά στις 19.00), η Ναυτεμπορική TV παρακολουθεί και αναλύει όλες τις εξελίξεις στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Στο νέο πρόγραμμα ξεχωρίζουν επίσης το Ανταλλακτήριο Ιδεών με τον Λάμπη Ταγματάρχη που ανοίγει τηλεοπτικό χώρο ουσιαστικού διαλόγου (κάθε Κυριακή στις 11.00), το αποκαλυπτικό Geopolitics με τον Σάββα Καλεντερίδη (κάθε Σάββατο στις 12.00), το World Pulse με τον Κώστα Καλέτσιο για τη διεθνή επικαιρότητα (καθημερινά στις 16.00), το 120’ Markets με τον Ανέστη Ντόκα για τα νέα από τα χρηματιστήρια και την οικονομία (καθημερινά στις 07.00), το In Business με την Μαρία Σμιλίδου για τον κόσμο της επιχειρηματικότητας (καθημερινά στις 13.00) και το Index με την Χριστίνα Κουσουνή για τις νέες τάσεις σε βασικούς κλάδους της αγοράς (καθημερινά στις 15.00).

Τη γενική διεύθυνση της τηλεόρασης της Ναυτεμπορικής έχει ο Γιώργος Κοσμάς, τη διεύθυνση ενημέρωσης η Νικόλ Λειβαδάρη και την τεχνική διεύθυνση ο Ιάκωβος Πανουργιάς.