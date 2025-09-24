Κ. Κυρανάκης: Σε 11 μήνες η χώρα θα έχει διπλή σιδηροδρομική γραμμή από Πειραιά μέχρι Θεσσαλονίκη 

Σε 11 μήνες από τώρα, η χώρα θα διαθέτει διπλή σιδηροδρομική γραμμή από τον Πειραιά μέχρι τη Θεσσαλονίκη δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, στο 8ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών ITC 2025.

Παρουσιάζοντας τις βελτιωτικές παρεμβάσεις που υλοποιεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών στις σιδηροδρομικές μεταφορές, ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε πως «το σύστημα των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα αλλάζει». «Έχουμε μία νέα διοίκηση, κάτω από μία κοινή στέγη, και πλέον τα θέματα προχωρούν με ταχύτητα» ανέφερε, κάνοντας ειδική μνεία στις διοικητικές αλλαγές στον σιδηρόδρομο, στην ΡΑΣ, στον ΕΟΔΟΣΑΑΜ, αλλά και στην επαναδιαπραγμάτευση που βρίσκεται σε εξέλιξη μεταξύ δημοσίου και Hellenic Train.

«Έχουμε βάλει τις βάσεις για τις μεγάλες αλλαγές» είπε, προαναγγέλλοντας πως σύντομα ξεκινούν οι εκπαιδεύσεις των μηχανοδηγών στο σύστημα ETCS, με στόχο ένα λειτουργικό αυτόματο σύστημα πέδησης στον σιδηρόδρομο.

Επιπλέον, όπως έκανε γνωστό, σήμερα υπογράφηκε η ΚΥΑ για ψυχομετρικές αξιολογήσεις στο σιδηροδρομικό προσωπικό ασφαλείας σε συνεργασία με το ΓΕΕΘΑ. Όπως τόνισε, οι επικοινωνίες πρέπει να γίνονται με συγκεκριμένο τρόπο. Σε ψυχομετρικό, αλλά και σε επιχειρησιακό επίπεδο, πρέπει να εξασφαλίζουμε τα υψηλότερα επίπεδα ασφάλειας τόνισε και πρόσθεσε ότι, παρά τις όποιες αντιδράσεις, αυτές οι αλλαγές θα κάνουν καλό στο προσωπικό των σιδηροδρόμων.

Υπογράμμισε ακόμη ότι τίθενται δικλίδες ασφαλείας, έτσι ώστε ένα επιχειρησιακό κέντρο να ελέγχει τα τρένα σε απόκλιση εκατοστών, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον εμπλουτισμό του ανθρώπινου δυναμικού των Σιδηρόδρομων Ελλάδας, με Έλληνες του εξωτερικού, καθώς ήδη σε αξιολόγηση βρίσκονται 300 αιτήσεις. «Είναι μοναδική ευκαιρία για τον ελληνικό σιδηρόδρομο να αποκτήσει τεχνογνωσία από το εξωτερικό» σημείωσε.

Σύμφωνα με τον κ. Κυρανάκη, πρωτεύοντα ρόλο παίζει η ασφάλεια, αλλά και η εμπειρία του επιβάτη και συμπλήρωσε την υλοποίηση έργων για την ανακαίνιση των σταθμών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, τον προαστιακό, αλλά και την επέκταση σιδηροδρομικού δικτύου. Επίσης, τόνισε ότι υπάρχει ενδιαφέρον από εταιρεία (Levante Train) για τη διεξαγωγή δρομολογίων στη Δυτική Πελοπόννησο.

Για τις εμπορευματικές μεταφορές, ανέφερε ότι στόχος είναι το Θριάσιο να «γεμίσει ζωή, με προϊόντα, κοντέινερ και εξαγώγιμα υλικά, τα οποία μέσω του σιδηροδρόμου να πηγαίνουν σε όλη την Ευρώπη, με σημαντικό αποτύπωμα για τη χώρα».

Για τα έργα στην Θεσσαλία είπε πως προχωρούν και θα τελειώσουν το καλοκαίρι του 2026, ενώ οι αυτοψίες θα γίνονται και με drone, έτσι ώστε να παρακολουθούνται πιο στενά.

Σχετικά με τις αστικές συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης, τόνισε ότι προχωρούν τα έργα για την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης μέχρι την Καλαμαριά, η οποία θα εγκαινιαστεί στις αρχές του 2026. Υπογράμμισε επίσης, τη συνολική ενίσχυση του μεταφορικού έργου στην πόλη, καθώς το 2026, θα έχουμε 550 λεωφορεία στη Θεσσαλονίκη και «έτσι ο συγκοινωνιακός χάρτης της Θεσσαλονίκης θα βελτιωθεί περαιτέρω».

Για την Αθήνα, τόνισε ότι ο στόλος των λεωφορείων στην Αθήνα έχει ανανεωθεί, καθώς θα φτάσουμε τα 1.000 νέα λεωφορεία, ενώ τα δρομολόγια των τρόλεϊ θα περιοριστούν σταδιακά, καθώς θα αντικατασταθούν με ηλεκτρικά λεωφορεία. Όπως έκανε γνωστό ο αναπληρωτής υπουργός, στον ΗΣΑΠ (πρώην Ηλεκτρικός), ο πρώτος ανακατασκευασμένος συρμός έρχεται τον Δεκέμβριο και μετά από ένα δοκιμαστικό δίμηνο, κάθε μήνα θα προμηθευόμαστε και από έναν νέο συρμό. «Πέραν των 14 συρμών που ανακαινίζονται με την υπάρχουσα σύμβαση, εντάχθηκαν άλλα 10 τρένα στο δυναμικό, ενώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο έχουμε νέους συρμούς και στο Μετρό, καθώς στόχος είναι να αυξηθούν τα δρομολόγια από και προς το Αεροδρόμιο», τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ