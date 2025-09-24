Logo Image

Άγιος Παντελεήμονας: Στο φως διαμέρισμα-«μάρκετ» ναρκωτικών

Κοινωνία

ΕΛ.ΑΣ.

Κατασχέθηκαν, μεταξύ άλλων, 456 γραμμ. κάνναβης και 68 γραμμ. κοκαΐνης

Από διαμέρισμα στον Άγιο Παντελεήμονα διακινούσε ναρκωτικά ο 40χρονος που συνελήφθη, απογευματινές ώρες της περασμένης Πέμπτης, κατόπιν συνεργασίας αστυνομικών του τοπικού Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ.

Ειδικότερα, κατόπιν διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση του με ορμητήριο διαμέρισμα στην περιοχή, αυτό εντοπίστηκε και πιστοποιήθηκε η εγκληματική του δράση.

Μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοχή του και στο διαμέρισμα, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

  • 456 γραμμ. κάνναβης
  • 68 γραμμ. κοκαΐνης
  • 45 ναρκωτικά χάπια
  • 17,9 γραμμ. παραισθησιογόνα μανιτάρια
  • 93,8 γραμμ. φαρμακευτικής ουσίας
  • ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
  • 570 ευρώ.

Με δικογραφία σε βάρος του για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών, ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

