Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το περασμένο Σάββατο, στην περιοχή της Ανάληψης.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος

Ο 50χρονος στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ -κατά πληροφορίες- δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Στο πλευρό του, κατά τη διαδικασία της απολογίας τουμ βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ