Logo Image

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που έπνιξε την αδερφή του – Τι είπε στην απολογία του

Κοινωνία

Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 50χρονος που έπνιξε την αδερφή του – Τι είπε στην απολογία του

(Φωτ. ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ / INTIME NEWS)

Επανέλαβε ότι τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής - Δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στην 4η τακτική τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 50χρονος που συνελήφθη για τη δολοφονία της 59χρονης αδελφής του, το περασμένο Σάββατο, στην περιοχή της Ανάληψης.

Κατά την απολογία του, ο κατηγορούμενος, που ομολόγησε από την πρώτη στιγμή ότι έπνιξε με πλαστική σακούλα την αδελφή του, επανέλαβε όσα ισχυρίστηκε προανακριτικά στους αστυνομικούς, ότι δηλαδή τέλεσε το έγκλημα εν βρασμώ ψυχικής ορμής.

Δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος

Ο 50χρονος στάθηκε σε δύο παρατηρήσεις που του έκανε η παθούσα σε έντονο ύφος για ζητήματα καθαριότητας, όπως επίσης στον καβγά που είχε προηγηθεί διά τηλεφώνου με τη σύζυγό του. Ο κατηγορούμενος φέρεται να απολογήθηκε πως «θόλωσε» εν μέσω έντονης συναισθηματικής διαταραχής, ενώ -κατά πληροφορίες- δήλωσε συντετριμμένος και μετανιωμένος για την πράξη του.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση. Στο πλευρό του, κατά τη διαδικασία της απολογίας τουμ βρέθηκαν η σύζυγός, συγγενείς και φίλοι του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube