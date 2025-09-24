Υπό ανάκληση το άσυλο για τον 24χρονο που επιτέθηκε με ψαλίδι σε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό

Στη διαδικασία εξέτασης ανάκλησης του καθεστώτος διεθνούς προστασίας για τον 24χρονο Παλαιστίνιο που συνελήφθη μετά τα βίαια περιστατικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου επιτέθηκε με ψαλίδι σε περαστικό και δάγκωσε αστυνομικό, προχωρά η Υπηρεσία Ασύλου.

Πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, υπενθυμίζουν πως ο υπουργός, Θάνος Πλεύρης, είχε προαναγγείλει αυτή τη συνέπεια σε κάθε περίπτωση που δικαιούχοι ασύλου εμπλέκονται σε σοβαρά αδικήματα.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογείται η διαδικασία για τον 24χρονο και ήδη ζητήθηκε από την Ελληνική Αστυνομία η επίσημη ενημέρωση προκειμένου αυτή να ολοκληρωθεί.