Επαναληπτικές Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025: Ανακοινώθηκαν οι βαθμολογίες

Ανακοινώνονται σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, το μεσημέρι, στα ΓΕΛ της χώρας που είχαν αντίστοιχους υποψηφίους οι βαθμολογίες των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων ΓΕΛ 2025 στα μαθήματα Γενικής Παιδείας και Προσανατολισμού, όπως ενημέρωσε το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Οι καταστάσεις που αναρτώνται στα Λύκεια θα περιέχουν μόνο τον κωδικό κάθε υποψηφίου και τα βαθμολογικά του στοιχεία ανά εξεταζόμενο μάθημα και όχι τα ονομαστικά στοιχεία του.

Όλοι οι υποψήφιοι των Επαναληπτικών Πανελλαδικών Εξετάσεων των ΓΕΛ θα μπορούν να βρίσκουν τη βαθμολογία τους και στην ιστοσελίδα https://results.it.minedu.gov.gr, πληκτρολογώντας τον οκταψήφιο κωδικό τους και τους 4 αρχικούς χαρακτήρες από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμο του υποψηφίου σε κεφαλαίους χαρακτήρες.

Επίσης, οι βαθμολογίες θα γνωστοποιηθούν στους υποψηφίους μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τους τηλέφωνο, σε όσους το είχαν αιτηθεί.

Θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση σχετικά με τα αποτελέσματα των ειδικών και μουσικών μαθημάτων, τη δημιουργία κωδικού ασφαλείας και την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου.