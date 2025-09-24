Logo Image

Φωτιά τώρα σε αποθήκη στο Κορωπί

Κοινωνία

(ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Έπειτα από την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Κορωπί Αττικής, σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι.

Τέθηκε υπό έλεγχο

Έπειτα από την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

