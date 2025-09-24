Φωτιά τώρα σε αποθήκη στο Κορωπί

Φωτιά εκδηλώθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο Κορωπί Αττικής, σήμερα Τετάρτη το μεσημέρι.
Τέθηκε υπό έλεγχο
Έπειτα από την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η φωτιά τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.
