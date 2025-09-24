Απάτες με δήθεν υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών- 4 συλλήψεις σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ

Σε εξέλιξη είναι από το πρωί της Τετάρτης επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπρατταν απάτες σε περιοχές της Αττικής.

Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη της οργάνωσης φέρονται να διέπρατταν απάτες, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, υποδυόμενοι εκπροσώπους δημόσιων οργανισμών και υπηρεσιών.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛ.ΑΣ, μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί τέσσερα άτομα.

Αναμένεται να ακολουθήσει επίσημη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ μετά το τέλος της επιχείρησης.