Υποκλοπές: Διεκόπη για τις 22 Οκτωβρίου η δίκη

Στις 22 Οκτωβρίου θα καθίσουν ξανά στο εδώλιο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας οι τέσσερις εκπρόσωποι εταιρειών που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση των υποκλοπών με το κακόβουλο λογισμικό Predator, κατηγορούμενοι για παραβίαση απορρήτου επικοινωνιών.

Αίτημα διακοπής της δίκης υπέβαλε ένας εκ των κατηγορουμένων, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι δεν είχε λάβει γνώση σχετικά με έγγραφα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, καθώς όπως είπε, δεν υπήρχαν κωδικοί στη δικογραφία.

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου απάντησε ότι υπάρχουν οι κωδικοί και θα χορηγηθούν στην υπεράσπιση.

Σε δηλώσεις του μετά τη διακοπή της δίκης, ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας Ζαχαρίας Κεσσές, ανέφερε πως αυτήν την υπόθεση στοιχειώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, όπως δήλωσε, είναι, η απουσία του υπουργικού συμβουλίου, των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων και των πολιτικών προσώπων που ήταν θύματα παρακολούθησης και το δεύτερο ότι σοβαρά κακουργήματα δικάζονται από Μονομελές Πλημμελειοδικείο που δικάζει και υποθέσεις ρευματοκλοπής.

Χρ. Σπίρτζης: Την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές

Δηλώσεις έκανε και ο πρώην υπουργός επί ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Σπίρτζης ο οποίος τόνισε πως την ώρα που δεν ικανοποιούνται τα αιτήματα για Τέμπη και κλείνει άρον άρον η ανάκριση, ικανοποιούνται κάποια τερτίπια κατηγορουμένων στις υποκλοπές.

Ο κ. Σπίρτζης, όπως και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, είναι βασικοί μάρτυρες στην υπόθεση, ως μηνυτές και θύματα των παρακολουθήσεων.

Τον περασμένο Μάιο η δίκη είχε αναβληθεί επ’ αόριστον για να μεταφραστούν κάποια έγγραφα της δικογραφίας στα αγγλικά.

naftemporiki.gr