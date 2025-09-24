Σίφνος: Σύλληψη 48χρονου για μεγάλη ποσότητα οπλισμού και πυρομαχικών

Οπλοστάσιο βρήκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου και του Αστυνομικού Σταθμού Σίφνου στο σπίτι 48χρονου στη Σίφνο, όπου και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης όπλων, πρωινές ώρες της Τρίτης, πραγματοποιήθηκαν έρευνες στην κατοικία, την επιχείρηση και σε βοηθητικούς-αποθηκευτικούς χώρους του δράστη, όπου παρουσία δικαστικού λειτουργού, βρέθηκαν:

πολεμικό τυφέκιο τύπου Καλάσνικοφ με 2 γεμιστήρες σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη (καβάτζα)

περίστροφο

πιστόλι τύπου στυλό

4 κυνηγετικά όπλα (καραμπίνες)

3 αεροβόλα (πιστόλι – περίστροφο – τυφέκιο)

494 φυσίγγια στρατιωτικού τύπου

446 φυσίγγια πυροβόλου όπλου

20 κυνηγετικά φυσίγγια

9 μαχαίρια διαφόρων ειδών, με λάμες από 15 έως 58 εκατοστών

2 ξιφολόγχες

2 σιγαστήρες

διάφορα παρελκόμενα πολεμικών τυφεκίων (λαβή, κοντάκιο, φακός, λέιζερ κ.α.)

γκλοπ

252.480 ευρώ.

Ο παράνομος οπλισμός, τα φυσίγγια και τα υπόλοιπα ανευρεθέντα πειστήρια κατασχέθηκαν.

Τα πυροβόλα όπλα θα αποσταλούν για εργαστηριακές εξετάσεις στα εγκληματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Σύρου.