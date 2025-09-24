Ο ελληνισμός της Αρμενίας από το χθες στο σήμερα

Η Αρμενία είναι μια χώρα με ένδοξη μακραίωνη ηρωική και μαρτυρική ιστορία, με απαράμιλλη μουσικοχορευτική παράδοση, με μοναδική αρχιτεκτονική και ανέκαθεν φυτώριο χαρισματικών προσωπικοτήτων των τεχνών, των γραμμάτων και των επιστημών, διεθνούς εμβέλειας.

Από την Αρχαιότητα ως σήμερα ο αρμενικός λαός έχει στενές σχέσεις με τον οικουμενικό ελληνισμό, ενώ για αιώνες η Αρμενία φιλοξενεί μια μικρή αλλά ακμαία ελληνική κοινότητα, η ιστορία της οποίας δεν είναι ευρέως γνωστή.

Μάλιστα η Αρμενία οφείλει τη διεθνή της ονομασία στους Έλληνες!

Διαβάστε περισσότερα στο pontosnews.gr