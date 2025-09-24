Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της – Από το 2021 είχε να την δει ο εγγονός της

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της στη Βοιωτία, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει την σύνταξή της, αλλά και το επίδομα αναπηρίας της.

Η 62χρονη, που φέρεται να απουσίαζε συχνά από την εργασία της, τίθεται σε αργία από τα καθήκοντά της ως προϊσταμένη στο ΚΕΠ με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου στο Δήλεσι.

Στο μεταξύ οι αρχές επικεντρώνονται στον ακριβή χρόνο θανάτου της ηλικιωμένης αλλά και στον τρόπο με τον οποίο έχασε την ζωή της.

Όσον αφορά το πρώτο, συγγενείς αλλά και κάτοικοι του χωριού υποστηρίζουν ότι είχαν να τη δουν τέσσερα χρόνια ενώ ο γιος της 62χρονης υποστηρίζει πως είχε να δει την γιαγιά του από το 2021. Η ίδια πάντως ισχυρίζεται ότι η ηλικιωμένη μητέρα της πέθανε τον Αύγουστο του 2023.

Όσον αφορά το δεύτερο, η 62χρονη αφέθηκε ελεύθερη καθώς δεν βαρύνεται με κανένα κακούργημα για την ώρα, ωστόσο, οι έρευνες που διεξάγονται αφορούν στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Ενδεικτικό είναι ότι η εισαγγελία της Θήβας ζήτησε με κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα να διερευνηθεί το ενδεχόμενο να προκάλεσε η 62χρονη τον θάνατο της μητέρας της, είτε με ανθρωποκτονία είτε με θανατηφόρα έκθεση της 92χρονης γυναίκας.

Απαντήσεις για τον χρόνο και τον τρόπου του θανάτου της ηλικιωμένης γυναίκας αναμένεται να δώσει η ιατροδικαστική έκθεση.

Σημειώνεται πως το απόγευμα της Τρίτης, ο εισαγγελέας και ο διοικητής του Τμήματος Ασφαλείας Τανάγρας πήγαν στο σημείο όπου η 62χρονη είχε θάψει την μητέρα της, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία. Μαζί τους στο σημείο βρέθηκε και ειδικό κλιμάκιο προκειμένου να επιθεωρήσει τον αυτοσχέδιο λάκκο, τον οποίο η 62χρονη δήλωσε πως έσκαψε με τη βοήθεια ενός εργάτη σε προγενέστερο χρόνο προκειμένου να τοποθετήσει στο σημείο λέβητα, στο πλαίσιο ανακαίνισης του σπιτιού της.

Διαβάστε ακόμα:

→ Βοιωτία: Πόσα χρήματα εισέπραττε η 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της