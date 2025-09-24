Logo Image

Λιμενικό: Έρευνα έπειτα από αναφορά για επίθεση στη στολίσκο για τη Γάζα σε διεθνή ύδατα νότια της Κρήτης

Κοινωνία

(ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ EUROKINISSI)

Στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει κάποια υλική ζημιά στα πλοιάρια

Συναγερμός σήμανε στις ελληνικές και ευρωπαϊκές αρχές έρευνας και διάσωσης, έπειτα από αναφορά μέλους της ανθρωπιστικής αποστολής «Global Sumud Flotilla» του στόλου για τη Γάζα, για επίθεση σε σκάφος της ανοιχτά της Κρήτης.

Πηγές του Λιμενικού Σώματος που επικαλείται το Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ανέφεραν ότι στο σημείο έσπευσε πορτογαλικό σκάφος της δύναμης Frontex, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης, χωρίς ωστόσο να διαπιστώσει καμία υλική ζημιά στα πλοιάρια.

Νωρίτερα, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης είχε επιχειρήσει να επικοινωνήσει με τον καπετάνιο ενός από τα σκάφη, χωρίς αποτέλεσμα.

Σε διεθνή ύδατα

Οι ίδιες πηγές τόνισαν επίσης ότι την ώρα της καταγγελίας τα σκάφη του στόλου έπλεαν σε διεθνή ύδατα, νότια της Κρήτης.

Οι έρευνες συνεχίζονται για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.

