Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά σε φρεάτιο στο κέντρο της πόλης – Τρεις συλλήψεις  

Σε φρεάτιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε κρύψει ναρκωτικά ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

Στο πλαίσιο ερευνών, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα ηλικίας 36 και 46 ετών, καθώς εντοπίστηκαν να αναζητούν τις συσκευασίες που βρισκόταν στο φρεάτιο.

Όπως προέκυψε, ο 45χρονος είχε κρύψει στο συγκεκριμένο σημείο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 4 δισκία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.