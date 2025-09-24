Logo Image

Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά σε φρεάτιο στο κέντρο της πόλης – Τρεις συλλήψεις  

Κοινωνία

Θεσσαλονίκη: Ναρκωτικά σε φρεάτιο στο κέντρο της πόλης – Τρεις συλλήψεις  

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Κατασχέθηκαν συνολικά 134,39 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης

Σε φρεάτιο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είχε κρύψει ναρκωτικά ένας 45χρονος, ο οποίος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές της πόλης.

Στο πλαίσιο ερευνών, συνελήφθησαν δύο ακόμη άτομα ηλικίας 36 και 46 ετών, καθώς εντοπίστηκαν να αναζητούν τις συσκευασίες που βρισκόταν στο φρεάτιο.

Όπως προέκυψε, ο 45χρονος  είχε κρύψει στο συγκεκριμένο σημείο συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη.

Συνολικά κατασχέθηκαν 135 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης και 4 δισκία, που εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube