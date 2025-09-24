Μετρό: Εκτός λειτουργίας προσωρινά ο σταθμός «Ευαγγελισμός»

Εκτός λειτουργίας τέθηκε προσωρινά ο σταθμός του μετρό «Ευαγγελισμός», λόγω τεχνικής βλάβης σε κυλιόμενη κλίμακα που προκάλεσε έκλυση καπνού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ.
Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.
|Realtime ΓΔ
|20,40 1,00% 2.063,03
|Τζίρος
|0 εκ
|Τελ. Ενημ.
|00:00
|Με μία ματιά
|REAL TIME ΤΑΜΠΛΟ
|SPX
|6656.92
|-0.5502%
|DAX
|23611.33
|0.3582%
|SXXP
|554.95
|0.2801%
|Όλοι οι Ξένοι Δείκτες
|EUR/USD
|1.17953
|EUR/CHF
|0.93487
|USD/ZAR
|17.2315
|Όλες οι Ισοτιμίες
Οι συρμοί διέρχονται από τον σταθμό χωρίς στάση.