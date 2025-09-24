Hellenic Train: Με λεωφορεία σήμερα η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο

Tα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη θα υποκατασταθούν για σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.