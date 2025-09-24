Logo Image

Hellenic Train: Με λεωφορεία σήμερα η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο

Κοινωνία

Hellenic Train: Με λεωφορεία σήμερα η γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο

Λόγω βλάβης του τροχαίου υλικού

Tα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1680 και 1681 στη γραμμή Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο – Αλεξανδρούπολη θα υποκατασταθούν για σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, με λεωφορεία, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις σε Πύθιο, Σάκκο, Καβύλη, Μαρασιά, Δίλοφο και Πτελέα, όπως ανακοίνωσε η Hellenic Train.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η αλλαγή οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού που προκλήθηκε από το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα.

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube