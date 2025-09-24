Logo Image

Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Ποιοι δρόμοι έχουν προβλήματα

Dimitris Kapantais / SOOC

Το γνωστό σκηνικό στους δρόμους της Αθήνας

Δύσκολο από νωρίς το σημερινό πρωινό στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα 2 ρεύματα από Αιγάλεω μέχρι Μεταμόρφωση.

Σημειωτόν προχωρούν τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου προς Ελευσίνα. Πολύ επιβαρυμένες είναι Κηφισίας και Μεσογείων, μποτιλιάρισμα στους δρόμους του Κέντρου.

Φρακαρισμένη είναι η Συγγρού στην άνοδο.

Καθυστερήσεις άνω των 30′ καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση εδώ.

