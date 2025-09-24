Κίνηση στους δρόμους: Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Ποιοι δρόμοι έχουν προβλήματα

Δύσκολο από νωρίς το σημερινό πρωινό στους δρόμους του λεκανοπεδίου.

Τα σοβαρότερα προβλήματα εντοπίζονται στον Κηφισό και στα 2 ρεύματα από Αιγάλεω μέχρι Μεταμόρφωση.

Σημειωτόν προχωρούν τα οχήματα στη Λεωφόρο Αθηνών στο ύψος του Χαϊδαρίου προς Ελευσίνα. Πολύ επιβαρυμένες είναι Κηφισίας και Μεσογείων, μποτιλιάρισμα στους δρόμους του Κέντρου.

Φρακαρισμένη είναι η Συγγρού στην άνοδο.

Καθυστερήσεις άνω των 30′ καταγράφονται στην Αττική Οδό.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο άνω των 30΄από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10΄-15΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/mgPNvLFi5q — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 24, 2025

Δείτε τον χάρτη με την κίνηση εδώ.