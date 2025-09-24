Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν που δεν έγινε και ο Τραμπ στον ΟΗΕ στο επίκεντρο

Δείτε το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής και όλων των εφημερίδων με ένα κλικ εδώ.
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στον προθάλαμο για νέα ρεκόρ οι εισηγμένες”
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πώς κάηκε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν”
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ”
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΑΥΞΗΣΕΙΣ 1 δισ. ευρώ σε δημόσιο, ένστολους”
ΕΣΤΙΑ: “Σε δοκιμασία η στρατηγική των υποκλίσεων”
Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ο ΤΡΑΜΠ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΗΕ”
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ναυάγιο στη Νέα Υόρκη με ευθύνη της Αγκυρας”
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Κορυφώνεται η προετοιμασία της μεγάλης απεργιακής αναμέτρησης την 1η Οκτώβρη”
ΤA NEA: “Airbnb ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ”
ΚONTRA: “Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ”