Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Το ραντεβού Μητσοτάκη – Ερντογάν που δεν έγινε και ο Τραμπ στον ΟΗΕ στο επίκεντρο

Κοινωνία

REUTERS/Louiza Vradi

Επισκόπηση Τύπου

Δείτε το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής και όλων των εφημερίδων με ένα κλικ εδώ.

Οι τίτλοι

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: “Στον προθάλαμο για νέα ρεκόρ οι εισηγμένες”

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: “Πώς κάηκε το ραντεβού Μητσοτάκη με Ερντογάν”

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ: “ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΔΙΑΣΥΡΜΟΣ”

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ: “ΑΥΞΗΣΕΙΣ 1 δισ. ευρώ σε δημόσιο, ένστολους”

ΕΣΤΙΑ: “Σε δοκιμασία η στρατηγική των υποκλίσεων”

Η ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΚΤΩΝ: “Ο ΤΡΑΜΠ ΚΑΤΕΔΑΦΙΖΕΙ ΤΟΝ ΟΗΕ”

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: “Ναυάγιο στη Νέα Υόρκη με ευθύνη της Αγκυρας”

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: “Κορυφώνεται η προετοιμασία της μεγάλης απεργιακής αναμέτρησης την 1η Οκτώβρη”

ΤA NEA: “Airbnb ΠΟΥ ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΟ”

ΚONTRA: “Η ΚΑΤΑΚΡΑΥΓΗ ΕΔΕΙΞΕ ΤΗ ΣΤΡΟΦΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΚΤΑΦΗ”

