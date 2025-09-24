Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου

Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα, Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, τη Σύναξη της Θεοτόκου της Μυρτιδιωτίσσης στα Κύθηρα, Πολιούχου του νησιού.

Η Παναγία η Μυρτιδιώτισσα θεωρείται θαυματουργή και προστατεύει τους Κυθήριους, ενώ η εικόνα της συνδέεται με πολλά θαύματα.

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμώνται επίσης:

Η Αγία Θέκλα, Ισαπόστολος και Μεγαλομάρτυς

Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης

Ο Όσιος Κόπρις

Η Αγία Πέρση

Η Αγία Θέκλα υπήρξε μαθήτρια του Αποστόλου Παύλου και ονομάζεται «Ισαπόστολος» για το έργο της στη διάδοση του Ευαγγελίου. Υπέμεινε διωγμούς και μαρτύρια, μένοντας ακλόνητη στην πίστη της.

Ο Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης (1866-1938) έζησε στο Άγιον Όρος και ξεχώρισε για τη βαθειά ταπείνωση και την προσευχή του. Τα συγγράμματά του εμπνέουν μέχρι σήμερα χιλιάδες πιστούς.

Ο Όσιος Κόπρις ασκήτεψε με αυστηρότητα και αφιέρωση στον Θεό, ενώ η Αγία Πέρση μαρτύρησε για την πίστη της στον Χριστό, καταθέτοντας με το αίμα της την ομολογία της.

Σε ποιους λέμε «χρόνια πολλά»

Ευχές για την ονομαστική τους εορτή δέχονται σήμερα οι: