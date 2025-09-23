Logo Image

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη Ευρώπης και ΝΑΤΟ

Κοινωνία

Ο Τραμπ εκτιμά ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη της με τη στήριξη Ευρώπης και ΝΑΤΟ

Στα Truth Social μετά τη συνάντηση με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ πιστεύει ότι η Ουκρανία, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, μπορεί να ανακτήσει όλα τα εδάφη που έχει καταλάβει η Ρωσία μετά την εισβολή της.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social μετά τη συνάντηση που είχε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στη Νέα Υόρκη, ο Τραμπ έγραψε ότι θα συνεχίσει να εφοδιάζει με όπλα το ΝΑΤΟ «ώστε το ΝΑΤΟ να κάνει ό,τι θέλει με αυτά».

Η Ουκρανία θα μπορούσε όχι μόνο να ανακτήσει τα εδάφη της αλλά «ίσως να πάει και ακόμη παραπέρα», πρόσθεσε.

«Πάνε τώρα τρεισήμισι χρόνια που η Ρωσία διεξάγει χωρίς σαφή κατεύθυνση έναν πόλεμο που μια Πραγματική Στρατιωτική Δύναμη θα τον είχε κερδίσει σε λιγότερο από μία εβδομάδα» υποστήριξε ο Τραμπ, εκτιμώντας ότι η χώρα του Βλαντίμιρ Πούτιν «μοιάζει πολύ με χάρτινη τίγρη».

«Ο Πούτιν και η Ρωσία είναι σε ΣΟΒΑΡΗ οικονομική κρίση και τώρα είναι η ώρα για να δράσει η Ουκρανία», συνέχισε η ανάρτηση.

«Με τον καιρό, με υπομονή και την οικονομική υποστήριξη της Ευρώπης και, ιδίως, του ΝΑΤΟ, τα αρχικά Σύνορα από τα οποία ξεκίνησε αυτός ο Πόλεμος, είναι μια εφικτή δυνατότητα», υποστήριξε.

Ο Τραμπ πίστευε ότι η καλή προσωπική σχέση του με τον Πούτιν θα βοηθούσε στον τερματισμό του πολέμου, ωστόσο σήμερα παραδέχτηκε ότι αυτή η σχέση φαίνεται πως «δεν σήμαινε τίποτα».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube