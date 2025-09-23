Τα είδη της συγγνώμης και πώς να την κάνετε πειστική

Κάνοντας τη συγγνώμη πειστική: είσαι πολύ λυπημένος ή εξαιρετικά μετανοημένος; Κατανοείς ότι αυτό που έκανες ήταν πολύ λάθος ή έχεις συνειδητοποιήσει ότι ήταν εξαιρετικά καταδικαστέο;

Αν και αυτό ακούγεται υπερβολικό, όταν πρόκειται να εκφράσουμε λύπη, οι συλλαβές… μετράνε. Αυτό ήταν το συμπέρασμα μιας μελέτης που δημοσιεύθηκε αυτήν την εβδομάδα σχετικά με το κατά πόσο μία συγγνώμη γίνεται πιστευτή. Η μελέτη διαπίστωσε ότι όταν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια έκφραση μεταμέλειας, τη θεωρούμε πιο ουσιαστική αν ο απολογούμενος χρησιμοποιεί μεγαλύτερες λέξεις.

Αυτό οφείλεται στην αντίληψη ότι ο ένοχος καταβάλλει επιπλέον προσπάθεια, κατέληξαν οι ερευνητές – ακόμη κι αν η προσπάθεια περιορίζεται απλώς στη χρήση μιας λίγο πιο εξεζητημένης λέξης.

Γιατί η συγγνώμη είναι δύσκολη

Είτε χρησιμοποιούμε εκλεπτυσμένη γλώσσα είτε όχι, η λέξη «συγγνώμη» παραμένει η πιο δύσκολη λέξη, λέει η Δρ Τάρα Κουίν-Σιρίλο, ψυχολόγος και αναπληρώτρια μέλος της British Psychological Society.

«Ακόμη κι αν καταλαβαίνουμε ότι αυτό που κάναμε ή είπαμε δεν ήταν σωστό, παραμένει δύσκολο επειδή παραδεχόμαστε την ευαλωτότητα και δεν είμαστε καλοί στο να είμαστε ευάλωτοι. Ιστορικά, αυτό δεν μας κρατούσε ασφαλείς. Έτσι κρατάμε τα μέτρα μας.»

Η υπερβολικά επιμελημένη συγγνώμη

Όταν οι ηθοποιοί Άστον Κούτσερ και Μίλα Κούνις έγραψαν επιστολές για να ζητήσουν ελαφρύτερη ποινή για τον πρώην συνάδελφό τους Ντάνι Μάστερσον, που είχε καταδικαστεί για βιασμό, η ζημιά ήταν ήδη αρκετή.

Το προσεκτικά διατυπωμένο βίντεο-απολογία που ακολούθησε, με εναλλαγή γραμμή προς γραμμή, φαινόταν να χειροτερεύει τα πράγματα. «Γνωρίζουμε τον πόνο που προκλήθηκε …» ξεκίνησε ο Κούτσερ. «Στηρίζουμε τα θύματα …» συνέχισε η Κούνις. Πολλοί θεατές κατέληξαν ότι ίσως δεν ήταν ιδιαίτερα λυπημένοι.

Η υπερβολικά εκδηλωτική συγγνώμη

Όπου οι μετανοούντες παλαιότερα μπορεί να καθόντουσαν σε στήλη στην έρημο για χρόνια για να εξιλεωθούν, για τον πρώην επικεφαλής του υπουργείου Οικονομικών του Εργατικού Κόμματος, Λίαμ Μπέρνι, ένα άρθρο στους Guardian αρκούσε. Σε αυτό προσέφερε μια αγωνιώδη συγγνώμη για τις «χαζές», «χοντροκομμένες» και «πολύ προσβλητικές» ενέργειες του, όταν το 2010 άφησε ένα ελαφρό σημείωμα για τον διάδοχό του: «Λυπάμαι που δεν έμειναν χρήματα».

Ο επερχόμενος πρωθυπουργός, Ντέιβιντ Κάμερον, χρησιμοποίησε επανειλημμένα το σημείωμα για να κατηγορήσει τους Εργατικούς για λιτότητα, κάτι που «πλήγωσε το κόμμα που αγαπώ», έγραψε ο Μπέρνι, και «κάθε μέρα καίγομαι από ντροπή». (Πολλοί σχολιαστές ήταν πιο συγκαταβατικοί: «Άντε, μην κακοπερνάς τον εαυτό σου. Δεν έκανε πραγματική διαφορά», έγραψε κάποιος.)

Η συγγνώμη που… δεν πείθει κανέναν

«Κάποιοι περνούν τη ζωή τους λέγοντας ‘Συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη’, μόνο για να ξεφύγουν από καταστάσεις, αλλά είναι ανειλικρινείς και ποτέ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους», λέει η Κουίν-Σιρίλο.

Αρκεί να σκεφτεί κανείς, για παράδειγμα, τον Μπόρις Τζόνσον, που αναγκάστηκε να ζητήσει συγγνώμη ξανά και ξανά για τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια των lockdowns λόγω Covid, χωρίς ποτέ να φαίνεται πειστικός. Δεν προκαλεί έκπληξη ότι ο πρώην πρωθυπουργός στη συνέχεια ανακάλεσε τα πάντα στο βιβλίο του, χαρακτηρίζοντας τις «α pathetic» και «grovelling» απολογίες.

«Έχετε επίγνωση, μπορείτε να αναλογιστείτε, μπορείτε να αλλάξετε τη συμπεριφορά σας; Αυτά είναι τα τρία βασικά στοιχεία» που δείχνουν μια γνήσια συγγνώμη, λέει η Κουίν-Σιρίλο. Ε, όχι.

Η συγγνώμη… αλλά όχι συγγνώμη

Απλώς γιατί μια δήλωση περιέχει τη λέξη «συγγνώμη», δεν σημαίνει ότι εκφράζει πραγματική μεταμέλεια. Παράδειγμα: η δήλωση του Χάρβεϊ Γουάινστιν μετά τις κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση που δημοσιεύθηκαν στους New York Times.

«Κατανοώ ότι η συμπεριφορά μου στο παρελθόν έχει προκαλέσει πόνο και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη», είπε ο Γουάινστιν, προσθέτοντας ότι μεγάλωσε τη δεκαετία του ’60 και ’70 όταν «όλοι οι κανόνες για τη συμπεριφορά και τους χώρους εργασίας ήταν διαφορετικοί».

Ο δικηγόρος του σε ξεχωριστή δήλωση ανέφερε ότι ο παραγωγός ετοιμάζεται να κινηθεί νομικά για μια αναφορά «γεμάτη ψευδείς και δυσφημιστικές δηλώσεις». Ο Γουάινστιν έχει καταδικαστεί για βιασμό και σεξουαλική κακοποίηση στις πολιτείες Καλιφόρνια και Νέα Υόρκη και ενδέχεται να αντιμετωπίσει περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Κάλλιο αργά παρά ποτέ

Θα έπρεπε η πόλη της Φλωρεντίας να είχε εξορίσει τον Δάντη το 1302 λόγω των πολιτικών του απόψεων, αναγκάζοντάς τον να ζήσει τα τελευταία 19 χρόνια της ζωής του στην εξορία; Χρειάστηκαν μόνο 706 χρόνια για να αποφανθεί η πόλη το 2008 ότι, ίσως, έκαναν λάθος. Καλύτερα αργά παρά ποτέ; Ίσως, αν και ο απόγονος του ποιητή, Κόμης Πιεράλβιζε Σερέγκο Αλιγκιέρι, αρνήθηκε να παραστεί σε «τελετή συγγνώμης», θεωρώντας ότι δεν θα ήταν μια πραγματική, συλλογική «mea culpa». Δηλαδή, ένα publicity stunt;

Όταν η Καθολική Εκκλησία τελικά παραδέχθηκε το 1996 ότι ο Γαλιλαίος είχε δίκιο για την κίνηση της Γης γύρω από τον Ήλιο, δεν υπήρξε καμία έκφραση μεταμέλειας, μόνο μια διστακτική παραδοχή ότι η «θλιβερή παρανόηση» ανήκει πλέον στο παρελθόν.

Ο Γαλιλαίος μπορεί να αναγκάστηκε να απαρνηθεί υπό απειλή βασανιστηρίων — αλλά δεν θα πάρει ποτέ συγγνώμη. Συγγνώμη.

Πηγή: Guardian